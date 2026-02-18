El puerto de Castellón programa medio centenar de ferias y misiones para consolidar su plan de expansión

El puerto de Castellón afronta un año repleto de ferias y misiones comerciales para seguir consolidando su plan de expansión, diversificación de tráficos y captación de nuevos mercados, con un calendario cerrado con más de medio centenar de citas.

La Autoridad Portuaria, dando continuidad a la estrategia emprendida hace más de dos años, participará en ferias, congresos y jornadas vinculadas a diferentes sectores como el turístico, eólico, agroalimentario o cerámico, destacando eventos de transporte y logística, así como de tecnología e innovación o derecho portuario.

Retomarán Marruecos o Argelia

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha señalado que este año “emprendemos nuevas misiones comerciales, retomamos otras que iniciamos el año pasado y que han sido muy positivas para el puerto de Castellón, como son las de Marruecos o Argelia, donde fuimos la primera administración en ir tras el desbloqueo comercial, y volvemos a apostar por el sector cruceros por su potencial para el desarrollo económico de la provincia con nuevas escalas”.

“El puerto de Castellón es un mar de oportunidades desde el punto de vista mar, pero también desde el punto de vista tierra, nuevas infraestructuras productivas, como los accesos al puerto o la estación intermodal, hacen que PortCastelló sea uno de los mejores conectados del arco mediterráneo y esto es algo que hay que visibilizar y explotar”, ha asegurado Ibáñez.

Otros países

En este contexto, Ibáñez ha avanzado que “va a ser un año de retos y desafíos para PortCastelló y nuevas misiones comerciales que se suman a otras estrenadas el año pasado como las de Marruecos y Argelia, donde fuimos la primera administración en visitar el país desde el desbloqueo comercial. Nuestra hoja de ruta pasa por países como Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Estados Unidos o Polonia, así como diferentes puntos de la geografía española”.

Además, en el marco de las ferias, el máximo responsable de PortCastelló ha señalado que “volvemos a Seatrade Cruise Global en Miami, después del éxito de ferias como la de Fitur, donde llegaremos con al menos 24 escalas cerradas para los dos próximos años, y en la que tenemos previsto suscribir importantes acuerdos, además de seguir siendo embajadores del sector cerámico, respaldando y apoyando al sector azulejero con nuevos foros e iniciativas para seguir dando visibilidad a un mercado clave para el puerto de Castellón y el conjunto de la provincia”.