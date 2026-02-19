El 'boom' inmobiliario llega a los bancos: Castellón bate récord en la firma de hipotecas en 15 años

La explosión que vive el mercado inmobiliario se nota también en el sector bancario, que después de abrir el grifo de la financiación alcanza niveles inéditos de firma de hipotecas para viviendas en la provincia de Castellón en 15 años.

El territorio castellonense, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), contabiliza durante todo el 2025 un total de 8.070 créditos hipotecarios concedidos para adquirir una casa. Se trata del importe más elevado desde el 2010, poco después del estallido de la crisis inmobiliaria.

Gráfico que muestra las hipotecas concedidas para viviendas en Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Un 157% más en una década

Solo en el último año los bancos han concedido 1.969 hipotecas más en la provincia, un 32% de auge respecto a las 6.101 que se firmaron durante el 2024. Más importante es el repunte si se echa la vista atrás una década, puesto que en el 2015 se suscribieron 3.139 créditos, por lo que el repunte resulta de un 157%.

A la par evoluciona el importe de las hipotecas, pues al cierre del 2025, la cuantía media concedida se sitúa en 68.400 euros, un 49% más que los 45.671 del año anterior. En la comparativa de una década el incremento se dispara hasta el 254%, ya que en el 2015 el valor medio de la hipoteca era de apenas 19.294. Hay que remontarse esta vez hasta el 2009 para encontrar un importe superior, con 99.563 euros.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el importe medio de las hipotecas concedidas en Castellón.

Un alza que se produce en la misma línea que la subida de los precios del mercado inmobiliario. Según el portal Idealista, el metro cuadrado para una operación de compraventa alcanza ahora los 1.503 euros de media en la provincia, mientras que hace una década era de 1.054, lo que supone un incremento del 42%.

¿Y a qué se debe este crecimiento? "La demanda no para de crecer", atribuye por un lado el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, quien añade entre los factores que "al ser los precios de venta más elevados, casi todo precisa de hipoteca".

Competencia entre entidades

A ello, Nomdedéu suma que "la facilidad que supone que los tipos de interés estén en niveles bajos y también que los bancos compitan con distintas ofertas". Y es que, como sostiene el representante de los agentes inmobiliarios, "los bancos son proclives a conceder hipotecas, eso sí siempre que se den ciertas condiciones y con seguridad".

La previsión del presidente de Coapi pasa porque "se mantenga la tendencia este 2026, pues los bancos siguen apostando por ello e incluso realizan mucha publicidad que inclina a visitarles para conocer sus condiciones y ofertas en materia de hipotecas".

A nivel estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, su mayor alza desde 2021, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual en 16 años. Y en la Comunitat Valenciana se contabilizó el cuarto número de créditos más elevado de España, con 61.288, un 23,27% más que el año pasado.