Castellón, azotada por rachas de más de 140 km/h: "Ahora va a tope y no puedo sacar las ovejas"

Castellón vive este jueves un nuevo episodio de viento intenso. La borrasca Pedro, que llega tras el reciente paso de Oriana, ha obligado a activar alertas meteorológicas en buena parte de la provincia y está dejando rachas muy destacadas, especialmente en el norte. Según los datos de Avamet, la racha máxima de viento registrada hasta el momento se ha producido en Xert, con 142 km/h. Le siguen la Pobla de Benifassà (129 km/h), Sant Mateu (128 km/h), Vilar de Canes (127 km/h), Tírig (116 km/h) y Rossell (116 km/h).

Precisamente en el punto más próximo de Xert en el que se ha registrado este dato -el mayor de la Comunitat Valenciana-, en Formatge de Pastor La Planeta, Jordi Benages explica cómo está afectando el temporal a su actividad diaria. “El viento fuerte ha comenzado sobre las 10.30 horas y lo normal es que vaya a más. Ahora va a tope”, señala.

Benages recuerda que el año pasado llegaron a registrar allí una racha récord de 178 km/h. Mientras tanto, el trabajo en la granja se adapta a la situación: “No puedo sacar las ovejas cuando hace tanto viento. Aprovechamos para limpiar. Cosas que no puedes hacer el día a día”. También confirma que el viento ha tirado algún árbol y apunta que, en su opinión, “puede haber más peligro en una ciudad que en el campo”.

Incidencias por el viento

Los bomberos del Ayuntamiento de Castellón han atendido hasta poco antes del mediodía de este jueves tres servicios relacionados con el viento y los del Consorcio provincial de Castellón, dos por árboles caídos en pistas forestales en Vistabella y la Serratella, y por un cartel publicitario en Onda.

Emergencias advierte de que, con temporal de viento, es mejor evitar los desplazamientos en coche, aunque en caso de tener que conducir, pide que se haga con "mucha prudencia" y se sujete con firmeza el volante ante las fuertes ráfagas de viento.

Avisos naranjas y amarillos por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en el interior norte de Castellón desde las 10:00 hasta las 23:59 horas por vientos del noroeste con rachas que pueden alcanzar los 100 km/h -un aviso que como vemos se ha quedado corto-. En el litoral norte, el aviso naranja contempla rachas de hasta 90 km/h. Asimismo, se mantienen avisos amarillos en diferentes zonas de la provincia, tanto en el interior como en el litoral, con previsiones de entre 70 y 90 km/h a lo largo de la jornada.

Para el viernes continúan los avisos por viento. Está previsto aviso por rachas máximas de 100 km/h en el interior norte de Castellón entre las 10:00 del día 19 y las 03:59 del día 20, y de 90 km/h en el litoral norte en el mismo tramo horario. Además, se prevé aviso por rachas de 80 km/h en el interior norte entre las 04:00 y las 14:59 del día 20.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha confirmado la activación de la alerta nivel naranja por viento en todo el norte de la provincia y nivel amarillo en el resto. Además, ha advertido del riesgo extremo de incendios forestales en el interior de Castellón, alto en amplias zonas del litoral e interior de Valencia y Alicante, y bajo-medio en el litoral de Valencia.

En cuanto al tiempo, la jornada está marcada por cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas descienden en el interior, mientras que las máximas bajan de forma generalizada, con un descenso más acusado en la mitad sur y en el interior castellonense.

