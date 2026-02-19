Castellón seduce al turista de EEUU: crecen un 34% las pernoctaciones

Castellón empieza a seducir al turista de Estados Unidos, un perfil de viajero de largo radio que busca disfrutar de experiencias culturales, urbanas y gastronómicas y que tiene un poder adquisitivo medio-alto. El despunte de los viajeros americanos en la provincia se aprecia ya en los resultados del 2025, con un 34,3% más de pernoctaciones, según un informe de Turisme Comunitat Valenciana al que ha tenido acceso Mediterráneo.

El territorio castellonense, en concreto, alcanzó las 19.998 noches de hotel ocupadas por visitantes de Estados Unidos. Supone el mayor crecimiento de toda la Comunitat Valenciana, pues incluso la demanda en otras provincias decae, con un 1,1% menos en Alicante y un 3,5% menos en Valencia. No obstante, por volumen, Castellón aún representa una cuota del 4,9% de las 406.625 pernoctaciones generadas por americanos el año pasado en la Comunitat Valenciana.

Más que Marruecos o Portugal

Otra estadística conocida esta semana a partir de los datos de teléfonos móviles, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a Estados Unidos como el octavo país que más visitantes internacionales aporta a la provincia, por detrás de Polonia, Bélgica, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Francia. Supera a otros orígenes mucho más cercanos como Portugal, Marruecos o Irlanda.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que el mercado turístico estadounidense constituye una apuesta estratégica a medio y largo plazo para la Comunitat Valenciana, tanto por su elevado potencial de crecimiento como por su capacidad de generar un impacto económico significativo en el territorio.

“Es fundamental afianzar la presencia de la Comunitat Valenciana en este mercado estratégico y posicionarla como destino de referencia. Estados Unidos se distingue por el alto gasto medio por turista, su fidelidad como mercado y un interés creciente por el turismo sostenible”, remarca Cano, quien subraya la importancia de potenciar el flujo turístico y apunta que ya se están identificando las acciones de promoción y reforzando la colaboración institucional para aprovechar al máximo estas oportunidades.

China, otro mercado en auge Aunque el volumen resulta más pequeño, la llegada de turistas chinos a la provincia de Castellón creció de forma similar a Estados Unidos en 2025. Las pernoctaciones de visitantes del país asiático repuntaron un 34,7%, contabilizando un total de 10.735 noches en hoteles, según otro informe de Turisme Comunitat Valenciana, lo que representa una de cada diez de la Comunitat Valenciana. También aquí la Generalitat trata de profundizar en la estrategia comercial, al tratarse de un perfil de visitante atractivo, con personas de clase cultural alta y con un elevado gasto en destino. En número de viajeros, la autonomía recibió un total de 25.869 turistas chinos durante el 2025, lo que supuso un crecimiento del 96,8% frente al número de llegadas de 2024. La estancia media se sitúa en nueve días, mientras que el gasto medio diario asciende hasta los 435,60 euros. Casi ocho de cada diez optan por alojarse en hoteles, mientras que los motivos principales de los viajes responden tanto a vacaciones como a negocios.

Más acciones en destino

En este sentido, ya el año pasado la consellera encabezó una misión comercial y la autonomía fue protagonista en la convención anual de los principales turoperadores. La intención pasa por seguir impulsando nuevas iniciativas como acciones en destino o viajes de familiarización.

El Servicio de Estrategia y Planificación Turística de Turisme Comunitat Valenciana sitúa que la estancia media de estos visitantes alcanza los 17,5 días con un gasto medio diario de 176,40 euros. La mayoría, el 49,9%, se aloja en hoteles, mientras que los meses de junio, julio y octubre concentran el 42% de los viajes. Inciden en la rentabilidad del marcado, su capacidad de repetición y potencial para impulsar segmentos estratégicos, además de su contribución a equilibrar la demanda a lo largo del año.

"El turista norteamericano muestra un creciente interés por experiencias auténticas, de alto nivel y comprometidas con el entorno, la cultura y las tradiciones locales, y eso es precisamente lo que nuestra tierra puede ofrecer", ha detallado la consellera.

Vuelos

Se da la circunstancia de que Iberia, de la mano de su compañía franquiciada Air Nostrum, comercializa vuelos a Estados Unidos desde el aeropuerto de Castellón con escala en Madrid. Se puede viajar, con dicho enlace, desde la provincia a destinos como Nueva York y Orlando, facturando desde el origen y con precios más asequibles. Dicha opción existe también, con diferentes compañías, en otros aeropuertos de la autonomía.

De forma complementaria, la Generalitat trabaja para potenciar el mercado canadiense, explotando el vuelo directo que existe entre València y Montreal. La previsión pasa por realizar durante este 2026 nuevas acciones con turoperadores de Canadá.