El colegio de enfermería de Castellón rechaza el nuevo modelo de residencias por eliminar la enfermería nocturna: "Pone en riesgo la seguridad de los mayores"

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) ha manifestado su rechazo absoluto y frontal al nuevo modelo de atención residencial que plantea la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

La institución colegial alerta de que los nuevos pliegos de licitación para la gestión de residencias públicas suponen un «recorte encubierto» que compromete la salud de las personas mayores.

La Junta de Gobierno del COECS denuncia que el nuevo marco normativo elimina la obligatoriedad de contar con Enfermería en turno de noche, una medida que consideran clave para garantizar cuidados de calidad.

La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, ha calificado negativamente la retirada de enfermeras en horario nocturno.

“Las residencias no son hoteles, son centros donde viven personas con alto grado de dependencia, pluripatologías y necesidades complejas. Un atragantamiento, una caída, una hipoglucemia o una descompensación pueden ocurrir a las 3 de la madrugada. Si no hay una enfermera para valorar y actuar, la única salida será llamar al 112 y trasladar al anciano al hospital, saturando las urgencias y sometiendo al residente a un estrés innecesario”.

Para el Colegio, despojar a los centros de personal cualificado por las noches convierte a las residencias en meros «aparcamientos de mayores» y supone un retroceso de décadas en el modelo sociosanitario.

🏥 Sin liderazgo enfermero no hay calidad

El COECS también critica la supresión de la figura de la Coordinación de Enfermería, que considera un pilar esencial en la organización de los cuidados.

“Gestionar los cuidados de una residencia requiere liderazgo, protocolos y supervisión técnica. Eliminar a la coordinadora es dejar al equipo sin dirección clínica, lo que repercutirá directamente en errores de medicación, falta de seguimiento de úlceras y peor calidad de vida para los usuarios”, añade Almodóvar.

Según la entidad colegial, sin esta figura se debilita la estructura asistencial y la calidad del servicio prestado a las personas mayores.

Exigencia de rectificación

El COECS se alinea con el resto de colegios profesionales de la Comunidad Valenciana para exigir a la Conselleria que rectifique de inmediato los pliegos de condiciones.

“No podemos permitir que criterios puramente económicos prevalezcan sobre la dignidad y la seguridad clínica de nuestros mayores. La Enfermería es una inversión en salud, no un gasto a recortar”, concluyen desde la entidad.