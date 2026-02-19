La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase

La nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, pretende variar la estructura de las clases de Primaria con el fin de reforzar las denominadas áreas instrumentales. De alcanzarse un acuerdo, estas variaciones se aplicarían en todos los centros escolares de Castellón.

Estas novedades comenzarán a tramitarse la próxima semana y se abrirá la negociación con las organizaciones sindicales, representantes de familias y alumnos, así como con los representantes de la enseñanza concertada, "con el fin de recoger las propuestas de todos los colectivos representativos", detallaron desde el departamento.

Refuerzo de áreas instrumentales

En los centros con clases de 45 minutos podrá haber una sesión al día de Matemáticas durante toda la Primaria. Además, podrá haber en los dos primeros cursos una sesión diaria de Valencià y otra de Castellano, "de manera que en la mitad del tiempo lectivo se dedicará a las tres áreas instrumentales".

A esta medida, que quiere prevenir futuras dificultades de aprendizaje, se une la novedad de un tiempo específico de lectura en tercero y cuarto de Primaria, con 90 minutos a la semana. La intención es "favorecer que el alumnado más vulnerable disponga de un tiempo de lectura semanal garantizado".

Más lectura y autonomía de centros

En los dos cursos siguientes se reserva una hora a la semana de libre disposición para que cada centro pueda dedicarla a áreas instrumentales o lectura, dentro de los planes de mejora que establezcan.

En cuanto a la evaluación, cada trimestre habrá un boletín con las notas y las observaciones de los docentes para cada alumno. "Esta medida persigue que la información sobre la evaluación que se traslada a las familias sea más clara y comprensible y reducir la carga burocrática del profesorado, eliminando los anteriores informes cualitativos".

Cambios en evaluación y Secundaria

Sobre los dispositivos digitales, se propone que estas herramientas no sustituyan a los libros de texto.

También hay cambios para la Educación Secundaria, con una nueva propuesta de currículo que obedece a las "incoherencias" observadas en la normativa, que "afectan a los saberes básicos (contenidos) en buena parte de materias, y a la totalidad de competencias específicas y criterios de evaluación, por lo que se ha establecido una nueva redacción armonizada con el resto de comunidades". Entre las materias optativas se incluye una referida a la Unión Europea.