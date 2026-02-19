El convenio del metal en Castellón "va para largo": sindicatos y patronales dejarán la parte salarial para el final

La negociación del convenio colectivo del metal en Castellón suele ser compleja, al tener que unir en una misma mesa a los sindicatos UGT y CCOO con patronales de sectores tan variados como la maquinaria cerámica, los instaladores eléctricos, los talleres de automóviles o las compañías de agua, gas y calefacción.

Desde UGT, Javier Ferreres mencionó que el proceso para alcanzar un nuevo pacto "va para largo", debido a la cantidad de asuntos que proponen las diferentes partes. De este modo, se ha consensuado centrar el debate en una serie de puntos "y dejar para el final el apartado de los salarios y las horas de trabajo anuales".

Prioridades en la negociación

Según detallan desde la parte sindical, la patronal ha propuesto hablar sobre las incapacidades temporales, las jubilaciones parciales, el régimen disciplinario o el procedimiento de audiencia previa ante los despidos.

Los representantes de los trabajadores han planteado la regulación de empresas de trabajo temporal y centros de empleo, el régimen de subrogaciones, ampliar la normativa de guardias y retenes a todos los sectores del metal, regular las actuaciones en caso de estrés térmico o modificar pluses.

Salarios y jornada, para el tramo final

Ferreres comentó que con esta organización de las reuniones se quiere avanzar en el convenio. "Si se empieza con los salarios, luego no se suelen tratar otros aspectos que se deben tener en cuenta", expuso.

La próxima reunión será el 4 de marzo, en la que se espera alcanzar los primeros acuerdos en el convenio del metal de Castellón.