La Diputación de Castellón afianza su respaldo al deporte provincial con el refuerzo de ayudas hasta los 3,17 millones

La Diputación de Castellón afianza su respaldo al deporte provincial con el incremento de ayudas hasta alcanzar los 3,17 millones de euros. La institución provincial ha impulsado las ayudas dirigidas a deportistas, a clubes deportivos y a entidades privadas para la organización de actividades deportivas, aprobadas en el pleno de esta semana, con la finalidad de seguir potenciando a la provincia como un gran escenario deportivo.

“Uno de los grandes objetivos del equipo de gobierno provincial es promocionar la provincia de Castellón como territorio idóneo para la realización de eventos deportivos durante todo el año. Y, gracias a estas ayudas, reforzamos nuestro compromiso con el tejido deportivo provincial, fomentando tanto el deporte base, como a nuestros deportistas y a las competiciones de mayor proyección que generan impacto económico y turístico en nuestra tierra”, ha destacado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

"Oportunidad para proyectar nuestra tierra"

La presidenta ha añadido que "creemos en el deporte no solo como una seña de identidad de la provincia, sino como una oportunidad para proyectar nuestra tierra, y ello se refleja en el incremento durante la presente legislatura de un 25% del total del presupuesto destinado a subvenciones deportivas, que se traduce en 1,3 millones de euros más”.

La máxima representante de la institución provincial ha agradecido la labor de los clubes y entidades deportivas de la provincia que contribuyen a hacer de Castellón “un territorio referente en el ámbito deportivo”. “En Castellón contamos con las condiciones climatológicas ideales para la práctica deportiva, instalaciones de primer nivel, clubes de gran prestigio, entidades comprometidas con el deporte y competiciones de alta calidad”, ha asegurado el diputado de Deportes, Iván Sánchez.

Especificando cada una de las convocatorias, las ayudas se enfocan en dos líneas de actuación. En primer lugar, la institución provincial destinará 2.000.000 euros a clubes deportivos de la provincia para desarrollar actividades deportivas, dividiéndose dicha cuantía en cuatro modalidades: deporte de élite (1.100.000 euros), base (700.000 euros), adaptado (75.000 euros) y amateur (125.000 euros).

"Muy importantes"

Para la presidenta provincial, son unas ayudas “muy importantes” que servirán para financiar las actividades derivadas de los entrenamientos y las competiciones de los clubes. En este sentido, Marta Barrachina ha destacado que la institución provincial ha incrementado la partida destinada a esta convocatoria, pasando de 1,9 millones de euros a 2 millones, lo que refleja el compromiso firme y continuado de la Diputación con la labor que desarrollan los clubes en cada uno de los municipios.

De este modo, la cuantía de la subvención no podrá superar el 50% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima de 350.000 euros por club beneficiario. Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 27 de marzo del 2026. Cada entidad deberá presentar una solicitud para cada modalidad deportiva a la que desee concurrir.

A la segunda convocatoria de ayudas, que cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, podrán optar las entidades privadas con el objeto social de carácter deportivo, que organicen eventos deportivos en la provincia de Castellón durante el 2026.

"Potenciar la actividad física"

El diputado de Deportes, Iván Sánchez, ha ensalzado el esfuerzo de la Diputación de Castellón para incrementar la partida dirigida a las entidades privadas para que “se sigan realizando los mejores eventos deportivos en Castellón y seguir posicionando la provincia como referente internacional en deporte y turismo”. “Desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando de la mano de nuestros clubes y entidades para potenciar la actividad física en nuestra tierra”, ha incidido Iván Sánchez.

Por último, la institución provincial ha activado las bases y la convocatoria por las que se rige la concesión de becas a deportistas de la provincia de Castellón con resultados oficiales de ámbito autonómico, nacional o internacional para la realización de actividades deportivas durante el ejercicio 2026. Una convocatoria que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y que se une a la convocatoria de subvenciones destinada a deportistas de la provincia de Castellón con competiciones oficiales fuera de España para la realización de actividades deportivas durante el presente ejercicio, convocatoria de ayudas con un importe total de 70.000 euros.

En su conjunto, estas dos convocatorias son “una demostración del apoyo de la institución provincial hacia los deportistas que, con su actividad, contribuyen a la promoción del deporte y de los valores que conlleva y proyectan la provincia de Castellón tanto a nivel autonómico, nacional como internacional”, ha concluido Iván Sánchez