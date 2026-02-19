La huelga de médicos obliga a cancelar más de 3.000 citas en tres días en Castellón

La huelga convocada por los sindicatos médicos para reivindicar un estatuto propio para la profesión ha obligado a cancelar más de 3.000 citas en Castellón en las tres primeras jornadas.

En concreto, de los actos asistenciales cancelados 1.929 corresponden a Consultas Externas, 1.170 a Atención Primaria y 21 a actividad quirúrgica, según han afirmado fuentes de la Conselleria de Sanitat.

En el conjunto de la Comunitat se han cancelado 32.010 citas, de las que 19.785 corresponden a Consultas Externas, 12.000 a Atención Primaria y 225 a actos quirúrgicos.

El Sindicato Médico CESM-CV se ha sumado al paro a nivel nacional que desde el lunes y hasta este viernes se ha convocado para rechazar el estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reivindicar un estatuto propio que "dignifique" la profesión. Una huelga que se repetirá una semana al mes hasta junio.

Críticas a la ministra

La conselleria de Sanitat cifró en un 15,20% el seguimiento de la huelga en Alicante, un 6,29% en Castellón y un 9,10% en Valencia en la cuarta jornada de huelga.

Al respecto el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, señaló en declaraciones a Àpunt que los trastornos de asistencia sanitaria que están padeciendo los ciudadanos de la Comunitat por la huelga a nivel nacional tienen una responsable, que es la ministra de Sanidad, Mónica García, porque el estatuto es responsabilidad del propio Ministerio. Consideró necesario modernizar el estatuto, bajo su punto de vista, está mal planteado desde el principio con el elemento de negociación. "Se tendría que haber negociado desde el principio con la administración, que es el Ministerio y las comunidades autónomas y posteriormente con los sindicatos", señaló Gómez.

"Es imposible que se pueda pactar un estatuto sin los médicos"

"No puede ser que se haya dejado de lado a las comunidades autónomas, se haya intentado negociar con los sindicatos y después, como dijo en el consejo interterritorial, la ministra diga que el problema lo tienen que resolver las comunidades", insistió Gómez, quien consideró: "Es imposible que se pueda pactar un estatuto médico sin el concurso de los médicos".

Concentración de médicos en favor de un estatuto propio que dignifique la profesión. / Sindicato Médico CESM

En el ámbito de competencia autonómica el conseller de Sanitat señaló: "Estamos intentando llegar a acuerdos de negociación" con los médicos, como el decreto de selección y provisión, el CAU (centro de atención urgente) 24 horas, el concurso de méritos para plazas de difícil cobertura (entre ellas Vinaròs) a la que se han oresentado 3.300 personas para 990 plazas y estamos resolviendo". Asimismo, señaló que han sacado un concurso de méritos para plazas específicas (alto nivel de cualificación, en trasplantes, unidades de referencia, etc.) "Vamos mejorando en las condiciones de trabajo y voy a ser reivindicativo con la ministra en el tema del estatuto", aseveró, señalando que los profesionales de la Medicina tienen razón en muchas de las cuestiones del estatuto.