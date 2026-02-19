Llorca condena los crímenes de Xilxes (Castellón): "Nos conmociona profundamente como sociedad y como pueblo"

El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato machista de una mujer de 48 años en Xilxes (Castellón) y el de su hija menor de 12 años, que ha sacudido a la provincia. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado estos crímenes, junto al homicidio de otra mujer en Madrid, elevando a nueve las mujeres asesinadas en lo que va de 2026.

Por su parte, el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su “afecto, cercanía y apoyo sincero” a la familia, amistades y vecindario de la localidad castellonense. “Lo ocurrido en Xilxes nos conmociona profundamente como sociedad y como pueblo. No hay palabras ante una tragedia así”, ha señalado en un mensaje difundido en la red social X.

Registro

La Guardia Civil ha registrado durante el mediodía de este jueves el piso en València del hombre detenido como presunto autor del crimen de su exmujer de 48 años y de su hija 12, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de violencia en el domicilio de Xilxes (Castellón) donde ambas residían.

El registro se ha llevado a cabo en presencia del detenido, que ha sido increpado a la salida de la vivienda y cuando era conducido al furgón policial con insultos y gritos de las personas congregadas en la calle que le han llamado "asesino" y "sádico". "Que te hagan lo mismo"; "ven aquí que te liquido" o "no vengas al barrio más" son algunas de las frases que se han podido escuchar.

Doble crimen en Xilxes con denuncias previas

Según la confirmación oficial, la víctima de 48 años fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 17 de febrero. En el mismo suceso, su hija menor de edad, de 12 años, fue presuntamente asesinada por su padre en un caso de violencia vicaria.

En ambos casos existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El president Pérez Llorca ha trasladado todo su "afecto, cercanía y apoyo sincero" a la familia, a los amigos "y a todo el vecindario de Xilxes en estos momentos tan duros". "Condenamos con toda firmeza cualquier forma de violencia contra la mujer", ha añadido.

También la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha condenado estos crímenes en un mensaje en X: "Otras tres mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Una de ellas, una niña de 12 años en Xilxes".

Otro crimen en Madrid

A estos hechos se suma el presunto asesinato de una mujer de 36 años en Madrid el 18 de febrero, también a manos de su expareja. La víctima tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad, fruto de otra relación. En este caso también constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Nueve mujeres asesinadas en 2026

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 9 en 2026 y a 1.352 desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse estos datos.

Además:

El número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 6 en 2026 y a 510 desde 2013 .

y a . El número de menores asesinados por violencia de género es de 1 en 2026 y 66 desde 2013.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han trasladado su “condena y rechazo más absoluto” ante estos nuevos homicidios machistas y han pedido redoblar los esfuerzos institucionales y sociales para evitar más muertes.

Recursos de atención y emergencia

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016 ofrece atención las 24 horas, todos los días del año, así como el correo 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el chat online disponible en la web oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En caso de emergencia se puede llamar al 112, al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil). También está disponible la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta con geolocalización.

Estos recursos pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche un caso de violencia de género.