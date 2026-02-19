Las lluvias 'vacunan' al monte frente a los incendios en Castellón, pero el poniente mantiene la alerta

El norte de la provincia de Castellón vuelve a estar en alerta naranja por fuertes vientos de noroeste por el paso de la borrasca Pedro, apenas días después de los destrozos provocados por Oriana. Las abundantes lluvias de los últimos meses han mejorado la humedad del monte y llenado los depósitos de prevención, pero los expertos advierten: el crecimiento de pasto y los episodios de poniente pueden elevar el riesgo de incendios, sobre todo, de cara al verano.

Más humedad ahora, pero más combustible en verano

Las lluvias registradas en los últimos meses han dejado precipitaciones superiores a la media habitual en la provincia. Según explica Vicente Gris, agente medioambiental de Castellón y vicepresidente de la Asociación Profesional, esta situación supone una ventaja clara en estos momentos.

“El suelo está bastante saturado y la vegetación tiene un porcentaje de humedad muy elevado”, señala. Esto implica que cuesta más que se produzca una ignición y que, en caso de incendio, la velocidad de propagación sea más lenta.

Además, los acuíferos se han recuperado y los depósitos de prevención —que en años anteriores han tenido que llenarse con cubas— están actualmente completos.

El crecimiento del pasto, arma de doble filo

Sin embargo, la lluvia también tiene una cara menos favorable. El aumento de vegetación herbácea puede convertirse en un problema cuando llegue el calor.

“Crece mucho el pasto y en verano, cuando se seca y comienzan los ponientes y épocas de sequía, ese pasto está muy disponible”, advierte Gris. Ese combustible fino facilita que el fuego se inicie en matorral y, con viento o pendiente favorable, ascienda a copas y se vuelva más violento.

El poniente: el viento que más preocupa

La actual sucesión de borrascas está dejando episodios de viento seco e intenso. El poniente, explican los expertos, es especialmente temido en el Mediterráneo.

“El poniente siempre da miedo porque es continuo, racheado y seco”, apunta Gris. Aunque la humedad acumulada en el suelo está amortiguando sus efectos por ahora, el viento introduce oxígeno al fuego y puede incrementar su intensidad y peligrosidad.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos, su jefe de sección forestal, Fernando Pérez, coincide en que actualmente la vegetación mantiene suficiente humedad como para evitar incendios virulentos. “Sí puede haber incendios, pero lo normal ahora es que no se hagan grandes”, señala.

No obstante, el riesgo aumentará conforme avance la primavera y se pierda humedad, especialmente si se encadenan episodios de viento y temperaturas elevadas.

Además, las rachas de viento dificultan el acceso por medios aéreos, si estas son muy intensas, lo que complica la lucha contra un eventual incendio.

Dependencia total de la climatología

Los responsables forestales insisten en que aventurar cómo será el verano resulta imposible en febrero.

Pérez recuerda que el comportamiento del llamado chorro polar puede alternar episodios de frío y lluvia con periodos de temperaturas más altas. Para finales de febrero y primeras semanas de marzo se prevé la entrada de nuevas masas de aire frío que podrían dejar lluvias o incluso nieve, dependiendo de la cota.

“Dependerá de cómo evolucionen las masas de aire. Prever ahora el verano sería una locura”, resume.

El estado de los accesos y los daños del viento

Los temporales recientes no solo influyen en la vegetación. También han dejado árboles caídos, pistas forestales dañadas y desprendimientos, lo que complica el acceso en caso de emergencia.

El acceso terrestre es clave, ya que aunque los medios aéreos son fundamentales, hay situaciones en las que no pueden volar por rachas de 80 o más de 100 kilómetros por hora.

“Muchas veces el problema son los accesos”, recalca Gris.

Refuerzo de medios para Semana Santa

De cara a la campaña de primavera y especialmente a Semana Santa y Pascua, la Generalitat activará desde principios de abril un dispositivo extraordinario de prevención y extinción de incendios forestales, que se prevé similar al del año pasado, año que también registró abundantes lluvias. El operativo especial contará con alrededor de 1.400 efectivos en toda la Comunitat Valenciana, de los cuales unos 552 se desplegarán en la provincia de Castellón.

El dispositivo constituye un refuerzo específico ante el incremento de desplazamientos y de presencia en el medio natural durante este periodo festivo, además de servir como antesala de la campaña estival. Incluirá:

56 unidades terrestres de bomberos forestales (45 con autobomba)

6 unidades helitransportadas

Refuerzo del servicio 112

66 observatorios forestales adicionales

En total, se alcanzarán 270 recursos específicos destinados a vigilancia.

En la provincia, el Consorcio Provincial coordina un dispositivo que el año pasado contó con 18 unidades de bomberos forestales, cuatro parques de bomberos profesionales del Consorcio, cinco de bomberos voluntarios y las unidades de rescate, además de dos unidades helitransportadas, dos helicópteros y dos aviones.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

Los profesionales insisten en que la prevención también depende de la ciudadanía. En ese sentido, Vicente Gris señala una serie de recomendaciones:

Si hay alerta, recomiendan evitar adentrarse en masa forestal, no realizar trabajos con herramientas que puedan generar chispas —como soldaduras o radiales— y no introducir vehículos calientes en zonas de matorral.

“Si hay alerta tres y vientos de poniente, que la gente no se meta en medio del monte”, advierten.

El objetivo es doble: evitar igniciones y no comprometer la seguridad de los equipos de emergencia, que en ocasiones deben atender rescates en plena situación de riesgo.

Reunión de coordinación previa a Semana Santa

Según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, los distintos organismos implicados en la prevención y extinción de incendios forestales se reunirán en el marco del Plan de Vigilancia Disuasoria para coordinar y concretar las medidas especiales que se aplicarán durante estas fechas.

El servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana reforzará, asimismo, su personal durante esos días y contará con unidades específicas para realizar vigilancias preventivas en zonas recreativas, supervisando el uso adecuado del fuego y evitando su utilización en los parques naturales.

En el marco de esta campaña se intensifica también el servicio de vigilancia preventiva frente a incendios forestales, orientado a la detección precoz y activación temprana de recursos ante cualquier avistamiento de humo o fuego. Los medios se distribuirán estratégicamente por el conjunto de la Comunitat Valenciana para maximizar la capacidad de respuesta.