PortCastelló aspira a liderar el Mediterráneo y reclama un acceso viario "digno" a la dársena sur

Un puerto más competitivo para liderar el arco Mediterráneo. Ese es el principal objetivo del Plan Estratégico de PortCastelló 2025-2030, un documento que el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, y el director del puerto, Manuel García, han presentado este jueves a la comunidad portuaria. Durante el acto, que se ha celebrado en el edificio del Moll de Costa, los dos han detallado las principales líneas de actuación para continuar atrayendo operadores e inversores.

Tras incidir en el buen momento por el que atraviesa PortCastelló (en los dos últimos años el tráfico de mercancías ha crecido un 18,2%), tanto Ibáñez como García han explicado que más del 75% del millón de metros cuadrados disponibles en la dársena sur para nuevas inversiones y empresas ya están comprometidas. "Apenas nos queda el 25% de la superficie", apuntaron. Entre las inversiones destacaron la apuesta por la energía eólica-marina y el proyecto presentado por la empresa Med Float, del grupo vasco Saitec, que ocupará 250.000 metros cuadrados para construir una factoría para producir plataformas flotantes sobre las que se levantarán los aerogeneradores de los parques eólicos del Mediterráneo. La iniciativa supondrá la creación de 400 puestos de trabajo.

El proyecto de Med Float va a implicar cambios en los muelles de la dársena sur. "En vez de una línea de atraque de un kilómetro vamos a hacer 2,5 kilómetros, sin renunciar a superficie terrestre", ha explicado García. Este cambio fue aprobado en el Consejo de Administración del puerto el pasado mes de diciembre, sujeto a la obtención de fondos IDAE. "La inversión privada es de 76 millones de euros y, la pública, de 70 y el plazo para la presentación de ofertas termina el 3 de marzo. "Si nos conceden los fondos empezaremos la obra lo más rápido posible", ha añadido.

Rubén Ibáñez, durante la presentación del Plan Estratégico de PortCastelló 2025-2030 / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Pero más allá de las inversiones millonarias que van a llegar en los próximos años, a la Autoridad Portuaria le preocupan, y mucho, los accesos viarios a la dársena sur. El Ministerio de Transportes, a través de la dirección general de Carreteras, plantea un puente sobre el trazado de la vía férrea, pero el problema es que no ejecutará el proyecto hasta el 2029. "Eso es una locura. No tiene sentido construir un puente por encima del ferrocarril cuando este último ya está en marcha. Hay que hacerlo antes", ha reivindicado Rubén Ibáñez. El presidente de PortCastelló, que ha recordado que el puerto ya ha redactado el proyecto del puente para acelerar al máximo la infraestructura, ha reclamado un acceso digno. "Estamos hablando de que en la dársena sur van a trabajar miles de personas y con un gran volumen de movimiento de camiones que necesitan un buen acceso y no una carretera que en muchos tramos parece una calle. No se trata de reclamar los mismos accesos que en la zona norte del puerto, pero sí una carretera decente, a la altura de las inversiones que nosotros hemos sido capaces de llevar a la dársena sur", ha descrito.