El PSPV califica de “dramático” que el PP tenga a 3.787 castellonenses esperando plaza de residencia

La portavoz de Políticas Sociales del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, la castellonense Silvia Gómez, ha calificado de “dramático” que, en los despachos del PP de la Generalitat Valenciana, “no se esté moviendo un dedo” para dar respuesta a las 3.787 personas de la provincia de Castellón que esperan una plaza pública de residencia.

La diputada ha denunciado que la "inacción" del departamento que dirige Elena Albalat está provocando que, lejos de reducirse, la lista de demandantes no deje de crecer. Por ello, ha reclamado "más voluntad política y más recursos para revertir una situación que afecta a cerca de 4.000 castellonenses, mayoritariamente personas mayores con grados de dependencia reconocidos, que necesitan atención profesional urgente".

"Abandonado a su suerte"

Gómez también ha criticado que la nueva consellera "no haya puesto sobre la mesa ningún plan para saldar este déficit y que se haya renunciado, de hecho, al espíritu del plan Convivint, que preveía la construcción de un centenar de infraestructuras y una red pública que acercara los recursos a las comarcas, con centros a una distancia razonable para los municipios". “Su respuesta está siendo no construir, concertar plazas al mínimo y dejar que sea el sector privado quien lidere la construcción y se enriquezca de las necesidades de nuestros mayores”, ha advertido. Para la diputada vila-realense, “han abandonado a su suerte a las personas más vulnerables”.

Según los datos que maneja el grupo socialista, la provincia "arrastra un déficit histórico que se estaba corrigiendo en el anterior gobierno de Ximo Puig, pero que ahora se ha frenado en seco". “Lo que estamos viendo es un desmantelamiento encubierto del Estado del bienestar valenciano. Alguien tiene que pagar la fiesta de las bajadas de impuestos a los más ricos y, desgraciadamente, son nuestros mayores, para los que no hay dinero para cuidarlos”, ha denunciado.

Noticias relacionadas

“Detrás de los 3.787 expedientes hay dramas familiares, soledad no deseada e hijos e hijas que viven al límite, sin días ni margen para cuidar de sus padres”, ha remarcado. Por todo ello, desde el PSPV-PSOE de Castellón se exige al Consell del PP la puesta en marcha de un plan de choque inmediato para reducir la lista de espera, así como el desbloqueo de los proyectos de residencias públicas previstos en la provincia.