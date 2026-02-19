Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las rachas de viento de hasta 130km/h que deja la borrasca Pedro obligan a cortar el tráfico ferroviario entre Castellón y Cataluña

Los trenes se verán suspendidos en las horas centrales del día, entre las 11 y las 16 horas

Usuarios del tren en la estación de Castelló.

Usuarios del tren en la estación de Castelló. / Mediterráneo

Lucía Prieto

València

El tráfico ferroviario entre la Comunitat Valenciana y Cataluña estará interrumpido hoy, jueves 19 de febrero, entre las 11 y las 16 horas por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por Aemet. Así lo ha informado Adif en un comunicado emitido esta medianoche en sus redes sociales.

La borrasca Pedro es la responsable de las fuertes rachas de viento que se esperan para la jornada de hoy y que han obligado a la cancelación del servicio durante las horas centrales del día. Si bien en la Comunitat Valenciana el aviso máximo es de nivel naranja en el norte de Castellón, con rachas de hasta 90km/h en el litoral y 100km/h en el interior, en la costa de Tarragona se esperan rachas máximas de 120km/h, que podrían superar localmente los 130km/h entre las 10:00 y las 18:00 horas. El resto de la Comunitat Valenciana se encuentra en aviso amarillo (sur de Castellón e interior de Valencia y Alicante) o sin aviso por fenómenos adversos (litoral de Valencia y Alicante).

Tal como ha informado Adif en el mismo comunicado, la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica, por lo que es importante comprobar el estado de tráfico ferroviario en caso de tener que viajar por el corredor Mediterráneo.

