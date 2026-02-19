"Tren cancelado y sin medios alternativos": el aviso a los usuarios del corredor mediterráneo en Castellón

Decenas de usuarios de trenes con origen o destino a Castellón se han encontrado en las últimas horas con la desagradable sorpresa de que no podrán realizar el viaje programado. Algo que corroboran las pantallas de información de la estación de Castelló de la Plana: "Tren cancelado y sin medios alternativos".

El motivo es la alerta meteorológica activada por la llegada de la borrasca Pedro. La previsión de vientos de hasta 130 kilómetros por hora en el norte de Castellón y buena parte de Cataluña, con aviso de alerta naranja, ha motivado que el ente de infraestructuras ferroviarias, Adif, haya optado por cerrar el tráfico ferroviario de 11.00 a 16.00 horas este miércoles, 19 de febrero.

Suspensión por alerta naranja

Desde la compañía operadora Renfe informan de que hay cuatro trenes de Larga Distancia afectados. Son el Euromed que salía de Alicante a las 6.55 horas y tenía prevista su llegada a Barcelona a las 12.20 horas, y el Euromed con salida de Alicante a las 9.15 horas con llegada a Barcelona a las 14.50 horas. En los dos casos se ha interrumpido el trayecto al llegar a València.

En el sentido contrario, se ha interrumpido el Euromed que partía de Barcelona a las 10.15 horas con llegada a las 15.40 horas a Alicante, y el Intercity que salía de Barcelona a las 11.05 horas con destino a València a las 14.32 horas.

Sin transporte alternativo

Tanto Renfe como Adif avisan de que este horario de interrupción podría ampliarse en función de cómo evolucione la situación meteorológica. "Se ha informado a todos los pasajeros con avisos personalizados, así como de la posibilidad de hacer un cambio de billete o la devolución del importe".

A diferencia de las alteraciones del servicio por obras -como las que hay programadas el próximo fin de semana por los trabajos del corredor mediterráneo-, en esta ocasión no hay servicio alternativo por otros medios de transporte, ya que el riesgo para los usuarios a consecuencia del viento es el mismo en autobús.

Más incidencias en Cercanías

Desde Renfe no han especificado el número de pasajeros de Castellón que hay afectados por esta alerta naranja. Por otro lado, no consta que haya alteraciones en los trenes de Media Distancia con origen o llegada a Cataluña desde la provincia de Castellón.

No es esta la única incidencia de los trenes en esta jornada. El tren de Cercanías que debía salir a las 6.20 horas de Castelló con llegada a València no ha circulado por "incidencia operativa". El tren siguiente, que salía a las 6.45 horas de la capital de la Plana, ha salido con 32 minutos de retraso por avería en el material rodante; y el que salía a las 7.10 horas de Castelló hasta València pasó por Burriana con 28 minutos de retraso, como consecuencia de avería en el tren anterior.