Triste e inusual récord a nivel nacional: Castellón registra casi un tercio de los asesinatos machistas de 2026

El conjunto de España suma diez mujeres víctimas de violencia machista en lo que va de 2026. Es escalofriante, pero también una realidad: un tercio de esos asesinatos se ha producido en la provincia de Castellón, donde el año pasado no había habido ninguno y que había registrado 11 de estos crímenes en los últimos 10 años.

El lunes, todo empezó a cambiar y Castellón entró en una espiral de violencia contra la mujer. El asesinato de la enfermera Ana Sorribas, de 65 años, en el Centro de Salud de Benicàssim, a manos de su expareja, Vicente G. V., ya era insoportable para la provincia. Pero es que poco más de 24 horas después se conocieron las muertes de María José Bou y Noemí en Xilxes, quienes más tarde se pudo confirmar que son víctimas de la misma lacra (los hijos de las fallecidas cuentan para el Ministerio de Igualdad, como víctimas de la violencia vicaria).

Así pues, de los nueve crímenes machistas a nivel nacional, tres han sido en Castellón, provincia que supone el 1,3% de la población española. Y todos los asesinatos machistas de 2026 en la Comunitat han sido en territorio castellonense.

El sistema de protección falla 6 de cada 10 veces

España ha pasado de registrar 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025 (el número más bajo de la serie histórica, lo que trajo consigo un cierto halo de esperanza) a asistir a uno de los peores inicios de año. Los crímenes triplican el número de los ejercicios anteriores y el sistema de protección ha fallado en el 62% de los casos, ya que este porcentaje de mujeres había denunciado: el de Xilxes es uno de ellos.

Las nueve víctimas (las ocho adultas y la niña) suponen, por tanto, uno de los inicios de año más negros (en apenas un mes y medio) de los últimos ejercicios, lo que ya motivó que el 4 de febrero se convocara un Comité de Crisis, órgano que reúne a las autoridades con competencias y que se celebra cada mes que se superan los cinco asesinatos.

Asimismo, el perfil de las asesinadas en este mes y medio vuelve a señalar una tendencia consolidada: el mayor peligro se registra cuando las mujeres maltratadas deciden cortar la relación con el agresor. Esto ha sido así en los dos casos ocurridos en Castellón y en la mayoría de crímenes.