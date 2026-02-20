Los ciberdelitos crecen en la provincia de Castellón un 30% en el último año con15 denuncias al día

"Hola, papá. He perdido el móvil y ahora tengo uno nuevo". Con esta frase podría comenzar una de las estafas más frecuentes y efectivas, la del hijo en apuros. En ella, los delincuentes hacen creer a su víctima que un ser querido está en peligro. Se aprovechan de la angustia y de que, al querer solventarlo rápido, bajará la guardia para enviarle un mensaje pidiéndole ayuda. Cuando la víctima les responde, le envían un número de contacto de la organización y le piden dinero.

En la provincia de Castellón, en el último año se han incrementado en un 30,7% los ciberdelitos, hasta alcanzar la cifra de quince denuncias al día. Así se desprende del balance de criminalidad anual hecho público del Ministerio del Interior.

Este tipo de delitos han experimentado un ascenso desde el 2022 y en el 2025 ha alcanzado la cifra récord de 5.662 delitos, como demuestra la progresión:

--2021: 2.696

--2022: 2.576

--2023: 3.958

--2024: 4.333

-2025: 5.662

Antes del covid, este tipo de ilícitos tenían menor peso. En concreto, en el 2019 hubo 1.650 denuncias.

En este epígrafe se incluye toda la delincuencia efectuada por medios cibernéticos. De hecho, las estafas informáticas son el principal crimen cometido a través de internet al suponer casi nueve de cada diez delitos informáticos, como la suplantación de identidad. Los ilíticos por internet son un fenómeno complejo y global, que va al alza por el creciente desarrollo tecnológico, el anonimato, el trabajo en remoto, su elevada rentabilidad y el uso fraudulento de la inteligencia artificial.

En España la cibercriminalidad subió un 5,1% hasta alcanzar los 489.248 delitos. La Comunitat tuvo un incremento superior a la media, 18,1%, con 55.181 denuncias.

La delincuencia informática subió en todos los municipios de más de 20.000 habitantes. Los mayores incrementos se produjeron en Almassora (+68,2%, con 185 denuncias), Vinaròs (+53,6%, con 321 denuncias) y Benicàssim (+38,6% con 230 denuncias). Los municipios que más denuncias acumularon fueron Castelló 1.452 (+19,5%), Burriana 467 (+24,5%), Benicarló 422 (+37,5%) y en Vila-real 390 (+ 25,8%).

Crece la delincuencia general

BALANCE ANUAL DE CRIMINALIDAD 2025 / JUAN CARLOS GOZALBO

La delincuencia en términos globales experimentó un ascenso cercano al 2%, con 29.335 delitos en el conjunto de la provincia. Además de los ciberdelitos es destacable el aumento de los ilícitos contra la libertad sexual (+15%) hasta alcanzar 286 casos; los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+50%), con 3 casos; las tentativas (112,5%) con 17 y los secuestros (+33%) con 4. En cambio, bajan los robos con violencia e intimidación (-20%, con 383 casos) y los robos con fuerza en establecimientos y en domicilios (--8%, con 2062 y 1.591 respectivamente). Los hurtos crecen (1,2%, hasta 6.174).

Localidades de 20.000 habitantes

Por lo que respecta a las principales localidades de la provincia la delincuencia en general subió en Almassora (+6,8%, con 1.682 delitos), Castelló (+4%, 7.810 denuncias), La Vall d'Uixó, + 17,9%, con 1.390; Vila-real (+13,4%, con 1.621) y Onda (+3,5%, 1.008). En el resto de municipios bajó: Benicarló -9%, 1.970; Benicàssim (-2,5% 1.095 infracciones penales); Burriana (-5,4%, 2.092); Vinaròs (-2,9% 1.804).

Delitos contra la libertad sexual

Por lo que respecta a los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un +15% hasta alcanzar 286 casos, se denunciaron principalmente en la capital de la Plana (86, un 13,2% más); Burriana (38, un 123% más), Vinaròs (20, un 25% más), Benicarló (17, un 21,4% más) y Vila-real (13 un 8,13% más).