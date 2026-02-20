Esto es lo que van a cobrar a partir de ahora las 3.400 empleadas de hogar de Castellón

La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que han acordado esta misma semana el Gobierno y los sindicatos beneficiará a cerca de 30.000 trabajadores de Castellón, aunque hay un colectivo en el que este incremento (el octavo desde el 2018) tendrá un fuerte impacto: el las empleadas de hogar. Desde ya las 3.400 profesionales que en la provincia se dedican al trabajo doméstico van a percibir 1.221 euros brutos mensuales (repartidos en 14 pagas) en el caso de que trabajen a 40 horas semanales, es decir, un 3,1% más que en el año pasado, cuando el SMI era de 1.184 euros mensuales. Y además, lo harán con carácter reatroactivo desde el 1 de enero, lo que significa que tienen derecho al abono de las diferencias salariales.

Pero más allá de que aquellas profesionales con contratos a tiempo completo ganarán este año 518 euros más que en 2025, la realidad en Castellón es que la mayoría de este colectivo trabaja por horas y, además, lo hace en varias casas. Es el caso, por ejemplo, de Micaela que cada semana limpia, plancha y se ocupa de los niños en, al menos, media docena de viviendas de Castelló, Benicàssim y Borriol. "Hay casas a las que voy tres horas a la semana; en otras trabajo cuatro horas una vez cada quince días y hay una a la que acudo dos horas todos los lunes, miércoles y viernes", describe esta mujer que lleva casi veinte años en este sector. Al igual que Micaela, todas aquellas profesionales que trabajan menos de 120 días al año para un mismo empleador, percibirán desde ya un mínimo de 9,55 euros brutos la hora, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las vacaciones. Se trata, según las tablas salariales que acaba de actualizar el Gobierno, de 26 céntimos más por hora que en 2025.

El incremento del SMI del que en España dependen directamente algo más de 330.000 trabajadoras domésticas llega en un momento de ligera expansión del colectivo, al menos en Castellón. Las 3.365 empleadas de hogar con las que cuenta la provincia (datos de afiliación a la Seguridad Social al cierre del pasado mes de diciembre) suponen 137 más que hace un año, cuando eran 3.227. No obstante, y si se comparan las cifras de ahora con las de hace diez años, el resultado es negativo. En 2016 Castellón contaba con 4.077 profesionales dedicadas a la limpieza doméstica, es decir, en diez años la cifra ha disminuido un 17%.

Alza del trabajo 'en b'

El problema es que en las estadísticas oficiales no están todas las que son. Los sindicatos estiman que la mitad de las empleadas domésticas trabajan en b y llevan años reclamando sensibilidad a las familias que las contratan y más inspecciones por parte de la Administración. Y es que, a medida que ha ido aumentando el SMI y los costes de las cotizaciones, se ha incrementado la economía sumergida en el sector. "Hay muchos empleadores han acordado las retribuciones de manera verbal con las profesionales para no tener que hacer frente a los costes derivados de los nuevos requisitos", denuncian los sindicatos.

Y, ¿a qué gastos tiene que hacer frente una familia a la hora de contratar a una empleada de hogar durante unas horas a la semana? Si la profesional trabaja tres horas a la semana, además del sueldo (un mínimo de 9,55 euros brutos la hora este 2026, es decir, 115 euros mensuales ), el empleador tiene que asumir un pago a la Seguridad Social de 93,39 euros al mes, aunque existen bonificaciones del 20% en la cuota por contingencias comunes (en el caso de las familias numerosas la rebaja llega al 40%) y descuentos del 80% en las cuotas por desempleo y en la cotización al Fogasa. La trabajadora, por su parte, abonará 18,94 euros al mes.