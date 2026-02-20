La consellera de Justicia pide una nueva plaza de Mercantil en Castellón para evitar el colapso

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, coincide con el diagnóstico de numerosas personas del entorno jurídico y empresarial de Castellón: las dotaciones de la Sección de lo Mercantil en la provincia necesitan una ampliación, ante el crecimiento de los casos a tratar y la demora en las resoluciones. Como ya publicó Mediterráneo, en estos momentos ya hay cerca de 1.600 asuntos pendientes y plazos de tramitación que pueden superar los dos años.

Asistentes a la jornada. / Toni Losas

Con motivo de la clausura de una jornada autonómica sobre derecho mercantil, organizada por el despacho Garrigues en la Cámara de Comercio de Castellón, la consellera expuso su respaldo "a la creación de una segunda plaza para la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, una medida necesaria para descongestionar los órganos existentes y garantizar una Justicia más ágil y eficaz para el tejido empresarial castellonense, con marcada vocación industrial y exportadora y líder en sectores como la cerámica o la agricultura". Por este dinamismo, "requiere una planta judicial adaptada a la carga de trabajo actual y alineada con la realidad económica", añadió.

La consellera de Justicia, en la clausura de la jornada / Mediterráneo

Reclamo de más recursos judiciales

Una postura que comparte Pedro Tent, socio del despacho organizador de esta jornada. "La dotación de recursos humanos en los juzgados, y no solo en los de Castellón, necesita medidas urgentes", al detectarse "cierto colapso del trabajo, vinculado fundamentalmente por la nueva planta que se ha establecido con la creación de los tribunales de instancia, y que exige repensar el modo en el que están funcionando".

Además, apuntó que estas instancias judiciales cuentan con un elevado volumen de trabajo, "en particular como consecuencia del colapso de los litigios relacionados con la banca, lo que da lugar a que no se esté en condiciones de ofrecer una respuesta real a la ciudadanía, a menos que contemos con nuevos recursos humanos". Un alud de casos que se une a los de aquellos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad para hacer frente a sus deudas.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, en el comienzo de esta actividad. / Toni Losas

Compromiso institucional y seguridad jurídica

Nuria Martínez mostró su compromiso de retomar el diálogo con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de "revisar los datos de carga existentes y trabajar para reivindicar una nueva plaza de juez de lo Mercantil".

En lo referente al propósito de esta jornada, la titular del departamento autonómico expuso la importancia que tiene el derecho de los negocios, así como su "papel central en el desarrollo económico y es clave para ofrecer un entorno estable que permita a las empresas invertir, innovar y generar empleo y riqueza en nuestro territorio". Además, en un contexto internacional "marcado por la incertidumbre y la creciente complejidad normativa, la seguridad jurídica se erige como uno de los principales factores de competitividad".

Una de las ponencias de las jornadas celebradas en Castellón. / Toni Losas

Impacto en la industria y atención a víctimas

Un aspecto en el que incidió Pedro Tent, vinculado a la internacionalización de la industria cerámica de Castellón, donde puede haber conflictos más allá de las fronteras nacionales. "Ese tipo de problemas se pueden evitar a través del arbitraje y, cuando se trata de relaciones internacionales, es una opción óptima".

Por otro lado, la consellera hizo referencia a los crímenes machistas ocurridos en Castellón. Recordó el papel de las oficinas de atención a las víctimas del delito y que "tenemos que seguir trabajando para evitar que se produzcan este tipo de situaciones".