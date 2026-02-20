La Diputación reafirma su compromiso por garantizar el agua potable en Castellón con 1,5 millones en ayudas

La Diputación de Castellón reafirma su compromiso por garantizar el abastecimiento de agua potable en la provincia con una nueva convocatoria de ayudas dotada con 1,5 millones de euros y dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La institución provincial ha aprobado las bases de la convocatoria de Abastecimiento de Agua Potable (AGA), cuya inversión permite resolver problemas vinculados al suministro hídrico. “El agua es más que un recurso fundamental, es un recurso imprescindible, es territorio, progreso y estabilidad. Por ello, en la Diputación de Castellón trabajamos para asegurar que todos los habitantes de la provincia tengan acceso a agua potable de calidad”, ha defendido la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

"Ningún municipio se quede atrás"

“Impulsamos infraestructuras que aseguren el abastecimiento de agua potable en todos los municipios y destinamos recursos económicos para que ningún municipio se quede atrás por falta de recursos, buscando siempre el bienestar de la población”, ha afirmado la máxima representante de la institución provincial, incidiendo en la importancia de apoyar, especialmente, a las localidades más pequeñas, que son las que menos recursos tienen.

En cuanto a las bases de la convocatoria, aprobadas por unanimidad en la sesión plenaria del mes de febrero, el vicepresidente de la institución y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha explicado que las subvenciones se destinarán a las actuaciones relacionadas con el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable domiciliaria. Se trata de reparaciones o reposiciones de bombeo de pozos, captaciones, redes deabastecimiento y distribución o el suministro mediante cubas, además de cualquier otra medida de choque.

“Las medidas deberán tener la consideración de acciones de aplicación inmediata para garantizar el suministro de agua potable en situaciones extraordinarias y que por su imprevisibilidad no pueden programarse previamente”, ha incidido Folgado.

Tres resoluciones

La cuantía total máxima de 1.500.000 euros se distribuirá en las tres resoluciones de la convocatoria. Así, en la primera resolución se podrá otorgar un máximo de 600.000 euros y los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes hasta el 29 de mayo de 2026. En la segunda resolución, el importe también es de 600.000 euros y los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes entre el 1 de junio y el 18 de septiembre. La tercera resolución, por su parte, cuenta con una cuantía de 300.000 euros y los interesados deberán presentar sus solicitudes entre el 21 de septiembre y el 10 de noviembre de 2026.

Por lo que respecta a la cuantía de la subvención para cada ayuntamiento, tal y como ha subrayado Folgado, “no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables por actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 50.000 euros”.

Y es que “garantizar que cada vecino y vecina de la provincia tenga acceso a un servicio esencial como es el agua es un objetivo prioritario para esta Diputación y en ese objetivo vamos a estar siempre al lado de los municipios para que puedan contar con los mejores servicios públicos posibles”, ha concluido Barrachina.