La Generalitat plantea reintroducir el lince ibérico en Castellón 2028

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente ha presentado un estudio técnico para la reintroducción del lince ibérico en la Comunitat Valenciana a partir de 2028, "marcando un hito en la política autonómica de conservación de la biodiversidad", según menciona el departamento.

Esta medida se ve respaldada por los indicios recientes de presencia del felino en todas las provincias del territorio autonómico. De hecho, el primer registro reciente se dio en les Coves de Vinromà, en octubre de 2017. El conseller, Vicente Martínez Mus, afirmó que se trata de "un proyecto riguroso, con una sólida base científica, que nos permitirá tomar decisiones fundamentadas y responsables".

Análisis del hábitat y criterios científicos

Mediante el estudio se trazarán aspectos como la idoneidad del hábitat, la disponibilidad de presas y la conectividad ecológica, así como factores sociales y territoriales. "Las tres provincias presentan espacios potenciales", apunta la Conselleria, por lo que será el documento el que determine las áreas más idóneas.

Martínez Mus ha recordado que el lince ibérico, además de ser una de las especies más representativas por su recuperación tras haber estado en peligro crítico de extinción, "es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos". Su presencia contribuye a regular las poblaciones de presas, mejora la salud del territorio y actúa como un indicador de la calidad ambiental. "Proteger al lince es proteger el conjunto del ecosistema", ha señalado.

Financiación y antecedentes históricos

El proyecto se desarrollará con una gestión eficiente de los recursos públicos y contará con financiación europea Next Generation EU, lo que refuerza el compromiso de la Generalitat Valenciana con una conservación basada en el rigor técnico y en la inversión de futuro. "Avanzamos hacia una Comunitat Valenciana aún más comprometida con su medio natural, desde la convivencia equilibrada entre naturaleza y territorio", ha afirmado el vicepresidente.

El lince ibérico es una especie endémica de la península ibérica que, hasta mediados del siglo XIX, ocupaba gran parte de su territorio. Sin embargo, a comienzos de este siglo su situación era crítica y en 2002 la población se había reducido a apenas un centenar de ejemplares, concentrados en dos núcleos aislados en Doñana y Sierra Morena, lo que motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

Recuperación y situación actual

Desde entonces, los programas de conservación han permitido una notable recuperación, alcanzando en la actualidad más de 2.400 ejemplares en España. En la Comunitat Valenciana no hay poblaciones estables, pero durante los últimos años es cada vez más habitual que haya ejemplares que hayan pasado diferentes periodos en zonas de las tres provincias.