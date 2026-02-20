Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Magdalena modifica el calendario del 8M: las fechas para reivindicar el día de la mujer en Castelló

El 8 de marzo se reivindica el día mundial de la mujer

Vídeo: Muixeranga con motivo del 8M

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La provincia de Castellón empieza la cuenta atrás para los actos de conmemoración del día internacional de las mujeres, el 8 de marzo. Este año la efeméride coincide con el fin de semana grande de las fiestas de la Magdalena. La Coordinadora Feminista de Castelló es consciente de esta situación y, de hecho, ha decidido realizar una concentración el viernes día 6 de marzo a las 18.00 horas en la plaza de la Muralla Liberal bajo el lema: "Sin feminismo no hay democracia". Es la víspera del inicio de las fiestas de la Magdalena.

Convocatoria 8-M

Convocatoria 8-M / BALMA PERIS

Romeria reivindicativa

Sin embargo, también han decidido que el 8 de marzo la Romeria de les Canyes tendrá un carácter feminista y reivindicativo: "El 8 de marzo caminemos juntas y llenemos la Romeria de cintas moradas y las redes de imágenes y mensajes que recuerden que Sin feminismo no hay democracia. Por unas fiestas más igualitarias. Viva la lucha feminista. Vivan las fiestas de la Magdalena". Así, lucirán la cinta morada junto a la cinta verde ligada a la caña. La Coordinadora ha preparado cintas moradas Romería Feminista a la Magdalena, Caminem juntes. Las cintas moradas podrán recogerse el día de la concentración previo donativo hasta acabar existencias.

Magdalena Feminista Plena

No es la primera vez que las fiestas de la Magdalena condicionan los actos del 8M. En el 2024, el 8M coincidió con el viernes de Magdalena. La manifestación partió de la plaza de la Paz y llegó hasta la Casa dels Caragols, donde 3 mujeres representativas del mundo de la fiesta leyeron el manifiesto y la Conlloga Muixeranga elevó dos castillos coronados por una niña que exhibió un pañuelo morado.

