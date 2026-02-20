El PP defiende que el Consell refuerza la red pública de residencias de Castellón con nuevas infraestructuras

El Partido Popular defiende que la provincia de Castellón ha registrado en solo dos años un incremento en la construcción de nuevas infraestructuras para la atención a mayores gracias a su gestión al frente de la Generalitat Valenciana.

Así lo asegura la secretaria ejecutiva de Acción Social e Igualdad de los populares castellonenses, Marisa Torlà, quien exige al PSPV "que se ponga a trabajar por nuestra tierra y exija a Pedro Sánchez los más de 50 millones de euros que cada año deja de pagar a la provincia de Castellón y dejan de percibir las más de 20.000 personas dependientes de nuestra provincia".

Más de 29.000 plazas

Desde la formación aseguran que ahora el Consell del PP posee 337 residencias y más de 29.000 plazas, lo que supone en la práctica un incremento de 1.500 plazas respecto a 2023. "Nuestro objetivo es superar las 37.000 plazas ese año, entre residencias y centros de día. Lo que supondrá más de 4.000 plazas adicionales respecto al año 2023", añaden.

"Nosotros construimos servicio mientras los socialistas solo lo anunciaban", expone Torlà, quien alude a que están en ejecución infraestructuras como la residencia y el centro de día público de Castelló, las residencias de Sant Mateu y Sant Joan de Moró, así como los centros de día de Teresa, Borriol, Vistabella y Culla.

El PP apunta que en la provincia hay 20.675 familias beneficiarias y 4.651 más desde que están al frente del Consell: "Todos reciben 165 millones de euros anuales en servicios y prestaciones económicas, gracias a que el Consell financia el 80% de los fondos ante un Gobierno de España que niega las ayudas establecidas por ley", indica la secretaria ejecutiva de Acción Social e Igualdad.

"Irresponsable"

Para Torlà, "es profundamente irresponsable que el PSOE se permita hablar de desmantelamiento del Estado de bienestar". "Es lo que hicieron ellos durante ocho años. Abandonar a 4.651 familias que ahora atendemos", incide, recalcando que "las familias lo saben; saben que el PP paga, amplía servicios y gestiona".

Por último, la secretaria ejecutiva del PPCS ha pedido al PSOE que "pague lo que las familias merecen". "El 50% de las ayudas las debe financiar Sánchez, no el 20% como hace actualmente y obliga al Consell a financiar el 80% del fondo", ha sentenciado, concluyendo que "afortunadamente los castellonenses saben que frente al castigo de Sánchez nosotros no les abandonaremos".