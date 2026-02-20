Una 'biblia' económica mundial, Financial Times, se fija en un plan empresarial de Castellón

La provincia de Castellón es un pequeño territorio en Europa, pero su economía tiene elementos que la hacen un referente. Sobresale a nivel industrial, gracias a la potencia del clúster cerámico, de modo que es una de las zonas más industrializadas del continente, muy por encima de los objetivos que marca la Unión Europea. Por esta razón, los empresarios del sector reclaman medidas para que esto siga siendo así.

Además, la provincia empieza a ser un territorio fértil para los nuevos emprendedores, con iniciativas vinculadas a las nuevas tecnologías. Dentro de este campo, una de las biblias económicas del mundo, el periódico británico Financial Times, ha reconocido un proyecto de Castellón como uno de los mejores de Europa. Es el programa Órbita, que impulsa la creación y consolidación de empresas emergentes (start-ups) desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón).

Reconocimiento europeo al emprendimiento

El prestigioso ranking de los principales ejes de emprendimiento de Europa, que elabora cada año esta publicación, ha reconocido por primera vez a esta institución castellonense. La lista se ha hecho en colaboración con la consultora de datos Statista y el medio especializado en tecnología europea Sifted. En esta tercera edición del ranking, el CEEI Castellón, con el programa de aceleración Órbita, ha alcanzado el puesto número 80 entre 180 hubs de 25 países europeos, y la octava posición entre las 18 entidades analizadas en España..

Sesión final del programa Órbita, en una de las ediciones anteriores. / Mediterráneo

La entrada de CEEI Castellón en este ranking supone un hito relevante para la entidad y para el ecosistema empresarial. El programa Órbita se consolida así como una iniciativa de referencia no solo en el contexto nacional, sino también europeo, en el ámbito de la aceleración empresarial, contribuyendo a la dinamización económica del territorio y al fortalecimiento de proyectos con alto potencial de crecimiento.

Valoración de los responsables

El director de CEEI Castellón, Justo Vellón, ha destacado que "entrar por primera vez en un ranking de la relevancia del Financial Times confirma que desde Castellón se está desarrollando un modelo de aceleración competitivo a nivel europeo". En este sentido, la subdirectora, Alexandra Badoiu, ha valorado este reconocimiento como "un respaldo al trabajo realizado para acompañar a las startups en su crecimiento, ofreciendo un programa integral que combina formación especializada, mentorización estratégica y conexión con el ecosistema inversor". Además, ha agradecido la colaboración de la comunidad alumni de Órbita, cuya participación y valoración han sido "decisivas" para entrar en el ranking.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de CEEI Castellón con la innovación, el apoyo al emprendimiento y la cooperación empresarial, consolidando su papel como agente clave en el impulso de startups y en la generación de valor económico y social en el territorio.

Impacto y resultados del programa

El ranking de Financial Times identifica a los centros líderes en Europa que desarrollan programas de incubación y aceleración dirigidos a impulsar la creación y el crecimiento de empresas innovadoras. Para poder optar a la clasificación, los hubs deben estar operativos al menos desde 2021, contar con una ubicación física en Europa y desarrollar, como mínimo, un programa de incubación o aceleración.

Para elaborar el ranking, además del análisis del éxito de las empresas graduadas en estos programas, se incluye la valoración de la comunidad alumni sobre aspectos clave como la calidad de la mentorización y formación recibida, la infraestructura disponible, el asesoramiento legal y las oportunidades de networking y financiación ofrecidas por los hubs. En esta edición, Reino Unido, Alemania y España han sido los países con mayor número de hubs reconocidos.

Datos de crecimiento y próxima edición

El programa Órbita, dirigido por Paloma Delgado, es la aceleradora de startups impulsada por CEEI Castellón y la Diputación de Castellón, referente por su modelo de acompañamiento intensivo y personalizado, su red de mentores especializados y su conexión con inversores. Desde su creación en 2018 ha acelerado 80 startups, entre ellas casos de éxito como Internxt, Arkadia Space o Cocircular, inyectando 800.000 euros en premios y contribuyendo a la creación de más de 700 empleos.

Las empresas participantes han captado más de 48 millones de euros de financiación y generado 107 millones de euros de facturación acumulada, con una tasa de consolidación del 81%. Con impacto en sectores como deeptech, fintech, edtech, economía circular, biotech, Inteligencia Artificial, aeroespacial e industria 4.0, Órbita ha sido reconocida entre las mejores aceleradoras de España y Latinoamérica, destacando como finalista a mejor iniciativa de aceleración y líder en mentorización a nivel nacional, según el último ranking de Funcas.

Así, la aceleradora Órbita prepara ya su novena edición, que abrirá convocatoria en el mes de marzo.