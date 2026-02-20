El PSPV exige fiscalizar “con lupa” toda la VPO de Castellón "para impedir que el PP monte una inmobiliaria para afiliados”

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha pedido que se fiscalicen “con lupa” todas las adjudicaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en las comarcas castellonenses “para que el Partido Popular no haga de inmobiliaria y no extienda la presuntatrama de reparto de pisos públicos entre sus afiliados y cargos, tal y como se está investigando que ha pasado en Alacant”.

La secretaria de Organización provincial, Maria Jiménez, ha asegurado que los socialistas vigilarán ante posibles irregularidades y ha exigido que se derogue con carácter de urgencia la reforma normativa de Carlos Mazón “que modificó las condiciones de acceso y adjudicación expresamente para eliminar controles y facilitar un sistema de reparto absolutamente irregular”.

"Escándalo mayúsculo"

La dirigente socialista ha calificado de “escándalo mayúsculo” el modus operandi detectado, en el que se han adjudicado pisos protegidos “sin haberlos solicitado previamente” y, "aún más grave", que haya adjudicaciones a personas con ingresos de 3.000 euros al mes, como es el caso de funcionarios y de la concejala del PP de Alacant. “Es una vergüenza que, para una promoción que hacen, se la repartan entre ellos”.

“Este parque de vivienda pública está pensado y pagado con el dinero de todos para favorecer el acceso de la clase media y trabajadora y de los jóvenes que no pueden emanciparse, no para colocar a dedo a cargos del PP que tienen recursos de sobra. Y no queremos que su poca vergüenza se extrapole a Castellón”, ha denunciado.

Miles de familias a la espera

“Con miles de familias esperando una vivienda pública en toda la Comunitat Valenciana y la realidad dramática de la vivienda, es de una indecencia gigante que el PP ni haga cumplir la ley para topar los precios y que, al mismo tiempo, se reparta presuntamente los pisos construidos con dinero público como si fuera su cortijo particular”, ha lamentado Jiménez.

La secretaria de Organización ha reclamado que el president, Juanfran Pérez Llorca, y la vicepresidenta, Susana Camarero, “den la cara” de manera inmediata y comparezcan ante Les Corts Valencianes para dar explicaciones, “porque estamos hablando del uso de dinero público para beneficiar, presuntamente, cargos de su partido"