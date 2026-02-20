La Conselleria de Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló. Según han informado el número de afectados asciende a 25 menores de entre 4 y 12 años de edad.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Sanitat, Los servicios de Seguridad Alimentaria y Epidemiología del Centro de Salud Pública de Castellón han iniciado una investigación para determinar el origen de un brote de Campylobacter que ha afectado a varios menores de un centro escolar de la ciudad de Castellón. Esta investigación se ha iniciado tras la notificación de varios casos de gastroententeritis leve en menores con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.

El Campylobacter es una bacteria muy frecuente en la infancia y constituye actualmente la causa más habitual de diarrea bacteriana en nuestro medio. En la provincia se diagnostican cada año numerosos casos, especialmente en edad escolar, según han informado fuentes sanitarias.

La infección suele ser leve y autolimitada, es decir, se cura sola en pocos días. Los síntomas más habituales son: Diarrea, dolor abdominal tipo cólico, fiebre moderada, malestar general y, en ocasiones, vómitos. La duración habitual es de 3 a 5 días, pudiendo persistir deposiciones blandas algunos días más. Según han informado las mismas fuentes ningún escolar ha precisado hospitalización y todos evolucionan favorablemente.