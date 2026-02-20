Aemet adelanta cambios para este fin de semana: Este será el tiempo en Castellón

La provincia de Castellón ha registrado este viernes rachas de viento muy intensas, con picos que han alcanzado los 159 kilómetros por hora en la Pobla de Benifassà, según los datos de Avamet. El episodio, asociado a la actual borrasca Pedro, se despide dejando paso a un fin de semana más estable en la provincia, según las predicciones de Aemet, con predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso.

Las cifras de viento han sido especialmente significativas en el norte de Castellón. Tras la Pobla de Benifassà (159 km/h), destacan Vilar de Canes (134), Xert (132), Rossell (130), la Torre d’en Besora (121), la Serratella (119), Tírig (116), Sant Mateu (113) y Benicàssim (109).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido para este viernes de viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, tendiendo a disminuir a flojo por la tarde.

En cuanto al estado del cielo, la jornada ha transcurrido con ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas se han mantenido sin cambios en el norte de Castellón y han descendido en el resto del territorio, mientras que las máximas han subido en el interior y han variado poco en el litoral.

Previsión de temperaturas mínima y máxima en la provincia este domingo. / AEMET

De cara al sábado, el cambio de tendencia será más evidente. Aemet prevé cielo despejado en general. Las temperaturas mínimas bajarán en el litoral de la mitad norte y se mantendrán con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas experimentarán un ascenso notable en el interior norte de Castellón.

El domingo continuará la estabilidad, con cielo despejado salvo intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana. Las temperaturas seguirán en ascenso -ligero en el caso de las mínimas- y el viento será flojo y variable, con brisas en la costa durante la tarde.

