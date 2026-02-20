Aemet adelanta cambios para este fin de semana: Este será el tiempo en Castellón
Después de registrar este viernes rachas de hasta 159 km/h, la provincia afronta un fin de semana estable y despejado
La provincia de Castellón ha registrado este viernes rachas de viento muy intensas, con picos que han alcanzado los 159 kilómetros por hora en la Pobla de Benifassà, según los datos de Avamet. El episodio, asociado a la actual borrasca Pedro, se despide dejando paso a un fin de semana más estable en la provincia, según las predicciones de Aemet, con predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso.
Las cifras de viento han sido especialmente significativas en el norte de Castellón. Tras la Pobla de Benifassà (159 km/h), destacan Vilar de Canes (134), Xert (132), Rossell (130), la Torre d’en Besora (121), la Serratella (119), Tírig (116), Sant Mateu (113) y Benicàssim (109).
Imponente actuación de los bomberos en el Hospital Provincial de Castellón
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido para este viernes de viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, tendiendo a disminuir a flojo por la tarde.
En cuanto al estado del cielo, la jornada ha transcurrido con ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas se han mantenido sin cambios en el norte de Castellón y han descendido en el resto del territorio, mientras que las máximas han subido en el interior y han variado poco en el litoral.
De cara al sábado, el cambio de tendencia será más evidente. Aemet prevé cielo despejado en general. Las temperaturas mínimas bajarán en el litoral de la mitad norte y se mantendrán con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas experimentarán un ascenso notable en el interior norte de Castellón.
El domingo continuará la estabilidad, con cielo despejado salvo intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana. Las temperaturas seguirán en ascenso -ligero en el caso de las mínimas- y el viento será flojo y variable, con brisas en la costa durante la tarde.
El tiempo en Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro