Vithas acerca los primeros auxilios y los hábitos saludables a los escolares de Castellón

El Hospital Vithas Castellón ha celebrado una nueva sesión del programa educativo Vithas Aula Salud Colegios, en la que han participado 50 alumnos de segundo de primaria del colegio Juan G. Ripollés de Castelló.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la educación sanitaria entre los más jóvenes, promover hábitos de vida saludables desde edades tempranas y acercar el entorno hospitalario a los niños para ayudar a eliminar posibles miedos asociados a los centros sanitarios.

El hecho de que el taller se desarrolle en el hospital también permite a los escolares conocer de primera mano cómo es el trabajo sanitario y familiarizarse con un entorno que, en muchas ocasiones, puede generar incertidumbre o temor.

Ana Palomares, supervisora de UCI Pediátrica, ha señalado que "es fundamental que los niños aprendan desde edades tempranas conocimientos básicos sobre primeros auxilios, hábitos saludables y el funcionamiento del entorno sanitario, ya que esto no solo les ayuda a cuidar su salud, sino que también les prepara para actuar correctamente ante posibles situaciones de emergencia".

Charla de reanimación

Durante la jornada, los alumnos participaron en diferentes actividades formativas diseñadas para acercarles al cuidado de la salud de forma práctica y didáctica. La sesión comenzó con una charla sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), en la que los profesionales sanitarios explicaron la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, los alumnos pudieron practicar las maniobras de reanimación utilizando un muñeco de simulación, lo que les permitió adquirir conocimientos básicos de primeros auxilios de manera interactiva.

Tras la parte formativa, los participantes disfrutaron de un almuerzo saludable, en el que se les trasladaron pautas básicas de alimentación equilibrada, reforzando la importancia de mantener hábitos nutricionales adecuados desde la infancia. Acercando el hospital a los más pequeños

La jornada finalizó con una visita guiada al área de Radiología, donde los escolares pudieron conocer el funcionamiento de esta unidad y familiarizarse con el entorno hospitalario, resolviendo dudas y descubriendo cómo trabajan los profesionales sanitarios.