Barrachina reclama los 250 millones de euros que el gobierno de Sánchez niega a Castellón

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha exigido este sábado en Dénia la "igualdad real" que garantiza una "financiación justa" y ha reivindicado los 250 millones de euros que el sanchismo debe a Castellón.

La máxima autoridad del PPCS ha participado en la Interparlamentaria que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha convocado en la localidad alicantina poniendo en valor "la equidad territorial" con una "distribución justa de los ingresos" que "deben llegar a nuestra tierra porque son de los castellonenses, no de Sánchez".

El reto al que se enfrentan los gobiernos locales "es el de todos nosotros". “Somos una provincia de corazones pequeños, con 64 pueblos que no superan los 500 habitantes y 87 que tienen menos de 1.000 habitantes. Sabemos que la mejor política económica es la que llega hasta el último municipio”, ha señalado Barrachina.

Por este motivo, declara, “la Diputación de Castellón camina, con el plan Futur Província, a un mismo compás por más que Pedro Sánchez trate de imponernos dos velocidades”.

Con un estado incapaz de aprobar unos presupuestos desde 2023, "nos enfrentamos a una merma de ingresos que ha ido creciendo al ritmo que el sanchismo incrementaba la recaudación de impuestos, un 54% más, y crecíamos en población, un 6% más".

Castigo del sanchismo

En este escenario, "en el que cada año somos más y recibimos cada vez menos, los más pequeños sufren con especial escarnio el castigo del sanchismo. No es de recibo que a un pueblo como Castell de Cabres se le exijan los mismos trámites administrativos que a la capital de España".

"A ellos se dirigen nuestras políticas, vertebradas en el plan Futur Província, decidido a garantizar soluciones frente a sanciones, simplificando y facilitando las tareas administrativas. Apoyándoles con recursos sociales desde los 0 años hasta superar los 99, tratando de crear oportunidades y garantizando conexiones en estado óptimo y servicios públicos de calidad", ha destacado la presidente del PPCS.

Porque "sabemos que necesitan inversiones que frenen la despoblación que la falta de financiación de Pedro Sánchez trata de imponernos", ha señalado.

Para lograrlo, la presidenta provincial del PPCS enarbola "la libertad para elegir un hogar" con "un modelo de éxito que garantiza las mismas oportunidades en el mundo rural que en las grandes ciudades. El interior es un destino de éxito para quienes desean fundar hogar, crear empleo y forjar futuro".

"Son graneros de actividad económica y nuestro objetivo es que sigan sumando oportunidades, porque a más empleo, más población", ha afirmado.

Amplia representación

La presidenta provincial del PPCS ha acudido a la cita autonómica junto a una amplia representación del Partido Popular de la provincia de Castellón y ha contado, entre otros, con Salvador Aguilella, secretario general del PPCS.

El número dos del PPCS ha sido el encargado de moderar una mesa que ha explicado las rebajas fiscales del Consell del PP, que ha demostrado que se pueden bajar impuestos y al mismo tiempo mejorar los servicios sociales que recibimos los castellonenses, como la reducción en las listas de espera quirúrgicas, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años para todas las familias, la matrícula universitaria gratuita en el primer año si se aprueban todas las asignaturas, y récord de personas dependientes atendidas en la provincia de Castellón.

Turismo y vivienda

En la convocatoria autonómica, la senadora del PPCS, alcaldesa de Benicàssim y secretaria ejecutiva de Turismo del PPCS, Susana Marqués, ha defendido que "para sostener la posición y el liderazgo turístico de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana no basta con atraer más público, sino que debemos sumar un valor añadido, porque así es como se consolidan los destinos".

Para lograrlo, ha expuesto Marqués, "contamos con un sector fuerte, con recursos naturales muy competitivos y una diversidad de oferta de enorme calidad que nos hace únicos. Y eso es lo que nos permite seguir atrayendo esa inversión que genera oportunidades y que construye un modelo turístico fiable, seguro y sostenible como el que tenemos".

Por su parte, la contribución del PPCS a la Interparlamentaria también ha contado con la participación de Candela Anglés, diputada autonómica del PPCV y secretaria ejecutiva de Empleo y Autónomos del PPCS, quien ha defendido "las oportunidades que ahora por fin tienen los jóvenes para acceder a la vivienda con acciones eficaces que el Consell de Juanfran Pérez Llorca toma frente al abandono de Sánchez".

Para Anglés, "el PSOE bloquea con su desidia al frente del Ejecutivo las soluciones que reclaman quienes desean independizarse y acceder a una vivienda. Es el sanchismo el peor enemigo de nuestra independencia porque su acción solo alienta la okupación". Y frente a este bloqueo, "las soluciones que el PP garantiza con el plan Vive, ventajas fiscales para los jóvenes y rebajas de impuestos".