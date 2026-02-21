La brecha salarial no se cierra: las mujeres de Castellón cobran hoy lo mismo que ganaban los hombres en 2015

El Estatuto de los Trabajadores lo recoge de manera muy clara: un hombre y una mujer no pueden percibir un salario diferente por el mismo trabajo. Pero una cosa es la teoría y otra, y muy distinta, la realidad del mercado laboral. Pese a los avances en materia de igualdad, el salario de ellas sigue siendo mucho más bajo que el de ellos hasta el punto de que en Castellón las mujeres perciben, de media, lo mismo que ganaban los hombres en 2015.

Los datos son inequívocos y muestran que la brecha salarial de género sigue sin estar resuelta. El año pasado, y según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, las profesionales de la provincia declararon unos ingresos medios de 19.903 euros, casi 6.000 menos que los hombres, cuyo sueldo ascendió a 25.902. O lo que es lo mismo: el salario de las mujeres es un 30% inferior al de los hombres. Pero lo significativo de la estadística, más allá de reflejar que la desigualdad salarial persiste, es que la retribución de ellas es prácticamente la misma que lo que ingresaban ellos hace diez años. En 2015, la nómina media de los varones era de 19.877 euros, mientras que las de las féminas se situaba en 14.275.

Si en Castellón entre lo que perciben ellos y lo que cobran ellas hay una diferencia de 5.999 euros, en el conjunto de la Comunitat Valenciana la distancia es de 4.727 euros, según las conclusiones de un estudio elaborado por UGT-PV y CCOO-PV con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial que se celebra este domingo. "Los datos muestran que la Comunitat no solo mantiene una brecha salarial elevada, sino que además avanza a un ritmo claramente insuficiente en su reducción. No podemos normalizar que las mujeres cobren casi 5.000 euros menos al año por trabajos de igual valor", señala la secretaria de Igualdad y Relevo Generacional de UGT-PV, Mar Cruz.

Pese a que medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) o la reforma laboral han contribuido a reducir la brecha, los datos de los salarios de los últimos años reflejan una tendencia al estancamiento de la desigualdad salarial, lo que a juicio de los sindicatos hace necesaria la adopción de iniciativas adicionales, Y entre ellas, tanto UGT y CCOO apuestan por mejorar la inserción laboral de las mujeres, incentivando su contratación en sectores masculinizados; reducir la feminización de la jornada parcial y combatir su precariedad o promover la corresponsabilidad real. "Las mujeres trabajamos gratis casi dos meses al año. Y eso no es una metáfora incendiaria, sino que es una realidad estadística. Las cifras son claras y preocupantes", describe la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO-PV, Amparo Pablo.

Reinas de la precariedad

Los sindicatos tienen clara cuál debe ser la hoja de ruta y la clave que explica por qué persisten las diferencias entre el sueldo de ellas y el de ellos tiene nombre y apellidos: jornada parcial y cuidados. De hecho, y según el estudio 'La brecha de género en los salarios y las pensiones del País Valencià', elaborado por CCOO, el 73,2% de la parcialidad recae en las mujeres. "El 47,9% de las féminas trabaja a tiempo parcial de forma involuntaria por no encontrar trabajo a jornada completa, lo que sumado al uso mayoritario de las excedencias por motivos de cuidado influye decisivamente en su salario", argumenta Pablo. Otro de los factores que incide en la brecha salarial es que las mujeres son mayoría en sectores peor pagados. "Además, los complementos salariales tienen una brecha del 22,5%, ya que a menudo retribuyen aspectos masculinizados del trabajo, como el esfuerzo físico o la disponibilidad, en lugar de atributos feminizados como la atención o la precisión", concluye la responsable de UGT.

Esa brecha salarial entre hombres y mujeres se cronifica en la jubilación y la pensión media de ellas sigue siendo mucho más baja que la de los hombres. Un par de datos basta para entenderlo. Los profesionales de Castellón que se retiraron del mercado laboral durante el año pasado lo hicieron con una paga media de 1.825 euros, 334 euros más que la paga media de ellas (1.491). La buena noticia es que esa distancia poco a poco se va estrechando. Hace diez años, la pensión media de los nuevos jubilados era de 1.272 y la de ellas, de 768, es decir, 504 euros menos.