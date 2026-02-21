Una castellonense en la III misión de Hypatia en el Ártico: Andrea Jaime

La asociación Hypatia Mars ha anunciado su tercera misión, Hypatia III, prevista para el verano de 2027, que se llevará a cabo en una base de investigación en el Ártico y que, además, será la primera misión de esta estas características formada únicamente por mujeres científicas. La Fundación ‘la Caixa’ ya se ha sumado a la iniciativa como colaboradora de la organización.

Una de las tripulantes es Andrea Jaime, ingeniera aeroespacial y originaria de Castellón. Ha trabajado con agencias espaciales, organizaciones sin ánimo de lucro, grandes empresas y startups. Actualmente trabaja en Isar Aerospace como responsable de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Negocio y Ventas. También es miembro de la Federación Astronáutica Internacional, de Women in Aerospace Munich y del consejo asesor del Space Generation Advisory Council (SGAC). Ella estará en la reserva de Hypatia III, que llevará a cabo una misión exigente, en un entorno frío y realista como simulación de exploración del planeta Marte.

Andrea Jaime explica que formar parte de la tripulación de reserva de la misión Hypatia III es «una gran responsabilidad». «Es muy emocionante, una aventura única, pero también es estar preparada para asumir un reto científico y humano de alta exigencia en cualquier momento», apunta la ingeniera castellonense.

Un valor clave

Además, señala que iniciativas como esta aportan un valor clave: «integran investigación científica rigurosa con una parte educativa y social muy potente, donde se visibiliza el talento femenino en el sector aeroespacial, un ámbito donde históricamente la representación ha sido limitada», destaca Jaime. Por ello, la tripulante hace hincapié en que el respaldo institucional es «fundamental» porque «legitima, impulsa y amplifica el impacto del proyecto». «Cuando instituciones de referencia apoyan iniciativas lideradas por mujeres, están enviando un mensaje claro: el liderazgo científico femenino no es excepcional, es necesario», concluye.