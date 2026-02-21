Más 'clics', menos tiendas: las compras 'on line' se afianzan en Castellón mientras sigue la sangría del pequeño comercio

Comprar cualquier cosa está ahora al alcance de un solo clic ante el auge del comercio on line. Son pocos los castellonenses que se resisten a adquirir habitualmente ropa, productos de informática o incluso de alimentación a través de internet.

Así lo refleja el Institut Valencià d'Estadística (IVE) a través del estudio sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación. El análisis plasma que, a cierre del 2025, prácticamente seis de cada diez castellonenses han comprado algo por internet en los últimos tres meses, es decir, que lo hacen con cierta cotidianidad. En concreto, son el 58,5%, un cifra que apenas varía un 0,7% a la baja respecto al récord del 2024, cuando era del 59,2%.

Se afianza así esta práctica en la provincia como muestra el crecimiento en los últimos años, pues si nos remontamos una década atrás, en el 2025, eran prácticamente la mitad los castellonenses que compraban por internet, el 30,5%.

Más en hogares grandes

Si se observan los resultados, los hogares grandes son los que más recurren al canal on line. Lo hacen el 71,8% de las familias de cuatro miembros y el 59,5% de las de cinco o más miembros. En cambio, el peso de la venta digital cae al 44,8% en los hogares unipersonales.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de barras que muestra la frecuencia de compras por internet entre los castellonenses.

Mil cierres en diez años

Mientras las ventas on line se afianzan, el comercio minorista sigue inmerso en una sangría de cierres. Como recogió la última actualización del Directorio Central de Empresas (Dirce), solo en el último año echaron el cierre definitivo 256 tiendas en la provincia. Un goteo constante de clausuras que en la última década ha borrado del mapa a 1.075 establecimientos de proximidad. Se trata de mercerías, tiendas de ropa o panaderías abocadas a cesar la actividad bien por la falta de relevo generacional, la asfixia de los alquileres, la carga burocrática o la pérdida de clientes.

Aún así, cada vez son mayores los esfuerzos de los comerciantes por integrar el mundo digital en su día a día, bien sea para dar a conocer su establecimiento o directamente como otra forma más de vender sus productos.

El salto de las tiendas de proximidad

"Los pequeños comercios, sobre todo en pandemia, se tuvieron que meter en internet y esto ha ido consolidándose", valora la secretaria general de Confecomerç Castellón, Tere Esteve, quien defiende que la presencia en el canal on line "no es tanta como quisiéramos, pero al final es buena".

"Hay mucha variedad entre nuestros comercios, hay quien vende mucho, otros que usan internet simplemente como escaparate y unos pocos que siguen solamente como tienda física", añade Esteve, quien incide en el esfuerzo de entidades como Confecomerç para que el sector apueste por internet. "Formamos muchos y realizamos muchas iniciativas en esta línea", sostiene.

En concreto, la organización promueve acciones como tutorías digitales, instrucciones de ciberseguridad, asesorías y guías del comercio electrónico e, incluso, talleres centrados en el uso de la inteligencia artificial adaptada al sector comercial.

La representante del pequeño comercio castellonense defiende, con todo, que "tenemos muchos clientes que siguen apostando por las tiendas, ya que prefieren el servicio y la cercanía que ofrecemos y que no brinda internet". Y es que, precisamente estos valores centran las campañas que organiza habitualmente Confecomerç para poner en valor el papel de este tipo de tiendas, que en muchos casos va más allá de una simple venta.