Delia Zarzuela, comerciante de Castelló: "No podemos luchar contra los gigantes de internet, pero tenemos que adaptarnos"

"No podemos competir con los gigantes de internet, pero tenemos que adaptarnos". Así resume Delia Zarzuela, responsable de la tienda de moda Gnomo del centro de Castelló, su apuesta por introducirse en el mundo de las ventas on line desde el sector del pequeño comercio.

"Tenemos una página web, que nos movemos nosotros, en la que subimos parte del producto que tenemos en la tienda, pero con la que vamos haciendo alguna venta, sobre todo a gente que vive en pueblos de la provincia de Castellón", explica, detallando que el comercio, en funcionamiento desde el 1979, dio los primeros pasos en este canal impulsado por la pandemia del covid-19 y ha ido consolidando esta herramienta hasta hoy.

Delia Zarzuela, responsable de la tienda Gnomo de Castelló / Toni Losas

Un escaparate digital

"Nos funciona también como un escaparate", incide Delia, quien suma que "además intento publicar mucho contenido en redes sociales, a través de las que incluso me piden que les guarde alguna prenda de las que hemos publicado. "Se ha convertido en una línea más de venta", considera. Delia llega incluso a experimentar ya con la inteligencia artificial: "Hice un vídeo con IA para publicar en redes sociales con una prenda que tenía en la tienda y gustó mucho a los seguidores".

Con todo, Delia admite que el comercio on line ha impactado sobre las tiendas de proximidad, pero también cree que no ha conseguido eclipsar el valor distintivo del trato que ofrece o las facilidades, "que los clientes todavía buscan".