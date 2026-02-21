La Diputación favorece la conciliación familiar y laboral en los municipios de menos de 10.000 habitantes con el servicio de escola matinera

La Diputación Provincial de Castellón favorece la conciliación familiar y laboral en los municipios de menos de 10.000 habitantes con el servicio de escola matinera.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha puesto en valor este servicio que permite a los padres y madres dejar a sus hijos antes de ir a trabajar, asegurando que la escola matinera “se ha convertido en una herramienta fundamental para las familias castellonenses que buscan equilibrar sus responsabilidades laborales y el cuidado de sus hijos”.

“Hablamos de un servicio destinado a niños y niñas de 3 a 12 años, pero sobre todo hablamos de familias. Hablamos de madres y padres que cada mañana tienen que ir a trabajar y necesitan saber que sus hijos e hijas están atendidos en un espacio seguro antes del inicio de la jornada escolar o cuando esta finalice”, ha resaltado la dirigente provincial.

El presupuesto para la presente convocatoria es de 954.680 euros y se destina para cubrir el servicio de escola matinera en las 78 unidades ya habilitadas, además de la previsión para dos nuevas unidades, con el objetivo de seguir mejorando las oportunidades de las familias que viven en Castellón

La máxima representante de la institución provincial ha destacado que estas subvenciones forman parte de las políticas impulsadas por el Gobierno Provincial “para hacer posible la conciliación laboral y familiar, con especial atención en aquellos municipios en riesgo de despoblación, y garantizar la igualdad de oportunidades en el conjunto de la provincia”.

“Porque vivir en el mundo rural no puede ser ningún inconveniente, ni ninguna barrera”, ha añadido la dirigente provincial. Así pues, con este servicio de escola matinera, la Diputación de Castellón ayuda a las familias más jóvenes a quedarse en sus pueblos con las mismas oportunidades que pueden encontrar en cualquier ciudad.

Y es que la conciliación, tal y como ha insistido la presidenta provincial, “no puede ser un privilegio reservado a quien vive en grandes cascos urbanos, tiene que ser un derecho real, vivas donde vivas”.

Ahí la apuesta del Gobierno Provincial por reforzar este servicio que suma contra la despoblación, mejora la calidad de vida de sus ciudadanos y mantiene vivos los pequeños municipios. Resaltar que el horario de atención semanal será de máximo 15 horas y las subvenciones van dirigidas a la contratación de personal tanto de las escuelas previamente habilitadas como de las de nueva habilitación, así como para la adquisición de material didáctico y fungible.

En este sentido, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha subrayado que “la escola matinera es un espacio donde los niños y niñas aprenden, comparten conocimientos con compañeros de diferentes edades y crecen”, insistiendo en que “con esta iniciativa garantizamos una atención educativa de calidad”.

La diputada provincial ha incidido en que “si queremos fijar población en nuestra tierra, resulta imprescindible la implementación de políticas de conciliación familiar”. Por ello, desde la Diputación de Castellón “seguiremos trabajando para ampliar y consolidar este tipo de programas, reforzando la colaboración con los municipios y destinando recursos que permitan avanzar en cohesión territorial”.

“Más recursos y más horas para garantizar una conciliación real y efectiva. Porque detrás de esta apuesta no hay solo un servicio, hay igualdad de oportunidades y futuro para nuestros pueblos”, ha concluido Marisa Torlà.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.