Un proyecto de obra en Castellón se hace eterno, con casi 25 años de espera

Los trámites administrativos, la necesidad de contar con informes preceptivos o la falta de disponibilidad presupuestaria son algunos de los motivos más repetidos a la hora de explicar los retrasos en la ejecución de obras públicas. Castellón no es ajena a esta realidad, y a menudo aparecen titulares sobre trabajos programados que se demoran, como ocurre en actuaciones tan relevantes como el corredor mediterráneo o los esperados terceros carriles en varios tramos de la autopista AP-7 a su paso por la provincia.

La sorpresa llega cuando hay proyectos planteados a comienzos de este siglo que, iniciado 2026, todavía no han visto la luz. Los miembros de las comunidades de regantes de Castelló y Almassora lo saben bien, porque la adecuación de un tramo de 500 metros de la llamada Séquia Comuna comenzó su recorrido administrativo en verano de 2001.

Más de dos décadas de tramitación

Los avances experimentados en el último año han supuesto nuevos pasos. Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado las esperadas obras. La empresa elegida se llama Arpo, y hará los trabajos por un importe de 1,09 millones de euros, impuestos incluidos.

Las características del canal generan riesgos de desprendimientos. / Toni Losas

El presidente de la Comunidad de Regantes de Castelló, José Antonio Cueva, reconoce que los plazos para tener la mejora de esta acequia "van lentos" y añade que esta adecuación "no corre demasiada prisa, pero hay que hacerla para evitar que este canal colapse". Esto se debe a que el canal por donde discurre el agua está excavado en mina. "La infraestructura ya está vieja, por lo que si se producen desprendimientos se interrumpiría el paso del agua", con el consiguiente contratiempo para los riegos.

Pendiente de asistencia técnica

A pesar de que ya se conoce el nombre de la empresa, desde la Confederación no se aventuran a poner fechas. "Hay que adjudicar la asistencia técnica del proyecto, que ahora mismo está en valoración de ofertas", mencionan. Como todo en este caso, la tramitación para elegir a la constructora tampoco ha sido especialmente ágil: la licitación se anunció en mayo de 2025 y solo se presentó una compañía. Pese a tener que analizar una sola propuesta, la adjudicación ha acabado tardando más de ocho meses. José Antonio Cueva añade que el nuevo curso del agua "será en zona de dominio público". Así se ahorra el paso de las expropiaciones.

Según expone el documento de la contratación, "en diversas ocasiones, las comunidades de regantes de Castelló y Almassora han manifestado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el deterioro de su canal, debido a desprendimientos que dificultan el paso del agua de riego, los problemas de seguridad que supone y la afección a la eficiencia en la gestión de los caudales". En 2001, esta actuación fue declarada de interés general y se incluyó dentro del catálogo de trabajos del Plan Hidrológico Nacional.

Obras previstas para 2027

La crisis económica supuso la paralización del proyecto y se consiguió su inclusión en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el periodo 2022-2027. Por fin, en abril del pasado año se firmó el acuerdo entre la confederación y las dos comunidades de regantes. Cuando se adjudique la asistencia técnica, las obras tienen un plazo de ejecución previsto de 12 meses. Como muy pronto, estarán acabadas en la primera mitad de 2027.

La obra no solo garantizará el curso del agua, sino que también se mecanizarán las compuertas de la llamada Casa de les Reixes. Todavía hoy, el paso del agua se acciona de manera manual. En cuanto a la financiación, el presidente de los regantes de Castelló destaca que una parte viene financiada por subvenciones públicas, pero que el resto corre a cargo de las entidades. "Hay un plazo de 25 años para abonar las cantidades, con unas anualidades que progresivamente serán más bajas, por lo que no habrá un aumento significativo del gasto en las comunidades", detalla.