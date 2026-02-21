El PSPV denuncia recortes en obras claves de Castellón y el Consell lo niega

El grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes denuncia que el Consell desvió más de 1,3 millones de euros en obras clave para la provincia de Castellón. El PSPV afirma que este dinero, presupuestado dentro de las cuentas autonómicas para 2025, se destinó para cubrir gastos obligados y no presupuestados. Desde la Generalitat valenciana niegan la mayor.

Los socialistas explican que esta cantidad sirvió para "cubrir sobre todo partidas de personal", lo que obligó a que proyectos como la ampliación del Hospital La Plana o la reforma y rehabilitación del antiguo edificio de Correos, en Castelló, se quedaran en una ejecución de 0 euros.

En el caso de Correos, las instalaciones acogerán en el futuro las dependencias de la dirección territorial de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, así como oficinas del Ayuntamiento de Castelló.

El PSPV señala que había presupuestado un crédito para los trabajos en la antigua sede postal de 660.680 euros, dentro de un proyecto de 3,9 millones. Por su parte, para la ampliación de la Plana, unas obras que tienen un coste estimado superior a 22 millones, se destinaron 500.000 euros, "que tampoco llegaron a ejecutar en 2025".

A esto, se suman 180.000 euros que constan como restauración ambiental en la provincia de Castellón. Al igual que en los otros dos casos, esta cantidad no se concretó en ninguna obra para que el dinero se trasladara "a pagar otros agujeros", según los socialistas.

"Escandaloso abandono"

La portavoz adjunta del grupo socialista de las Corts, María José Salvador, ante esta situación, reprocha el "escandaloso abandono" del Consell de Pérez Llorca en la provincia, a la que «no solo no visita para conocer de primera mano los problemas de los castellonenses, sino que además ningunea y castiga".

Para Salvador, es "indignante" que Pérez Llorca siga la estela de Mazón y haya dado luz verde a un recorte inversor para una provincia de Castellón que "es la gran castigada por el Consell que gobierna el PP, sostenido por Vox, en las inversiones".

"De hecho, el Consell de Mazón y ahora el de Pérez Llorca han marginado a Castellón en las licitaciones de obra pública, condenando a la provincia a estar en el furgón de cola de la inversión por habitante", censura Salvador.

Respuesta de la Generalitat

La Conselleria de Hacienda, preguntada por Mediterráneo, asegura que "los ajustes de anualidades al cierre del ejercicio son un procedimiento técnico habitual que se realiza todos los años y no implican en ningún caso la paralización de proyectos". Reafirman que "las inversiones comprometidas continúan su ejecución".

Sobre el edificio de Correos, explican que se pagará con fondos propios de Industria y Turismo y que el inicio de la obra será "inminente". Acerca del hospital, recuerdan que el Ayuntamiento de Vila-real (PSPV y Compromís) no concedió la licencia de obras. Y fuentes de la Generalitat recalcan que las obras de regeneración "se calendarizan de una forma diferente a la prevista inicialmente".