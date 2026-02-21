Reyes Santamaría: "Más medios y foco en el agresor: las claves para evitar nuevos crímenes machistas en Castellón"

Castellón vive una de las semanas más negras que se recuerdan. Dos mujeres y una menor han sido asesinadas presuntamente por violencia machista. Mediterráneo analiza con Reyes Santamaría, representante de la Coordinadora Feminista de Castelló qué ha fallado en el sistema de protección, qué mejoras urgen para evitar nuevas tragedias y por qué la conciencia social sigue siendo clave para frenar esta violencia estructural. Vinculada al movimiento feminista desde 1986, Santamaría fue jefa técnica del Servei d’Igualtat d’Oportunitats del Ayuntamiento de Castelló entre 2004 y 2020.

--Castellón ha sido escenario esta semana del asesinato machista de tres mujeres ¿cómo lo valora?

--Los feminicidios son siempre una tragedia, social, familiar y personal. Significan el último escalón de las injusticias que culturalmente, desde que tenemos memoria, sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. No hay paliativo ni justificación que explique por qué en pleno siglo XXI algunas mujeres tengan que esconderse y estar siempre en alerta para sobrevivir y otras soportar vejaciones, falta de respeto a su dignidad y un largo etc. Los asesinatos de la última semana en la provincia nos han quitado el sueño a todos, pero no olvidemos que cada año son cerca de 50 las mujeres a las que se les priva del derecho a la vida.

--Una de las mujeres fallecidas, víctima de violencia de género, había denunciado y tenía orden de alejamiento. Aun así fue asesinada, ¿qué ha fallado?

--La protección a las víctimas se basa en un sistema bien concebido, complejo, que requiere mucha profesionalidad, mucho tiempo y colaboración del entorno, familiar, laboral, vecinal etc para ser efectivo. Este aspecto es uno de los que fallan.

--El sistema de valoración del riesgo ¿debería mejorarse?

--Es necesaria mucha conciencia social del peligro de riesgo para la vida, incluso en los casos , como el de la mujer asesinada en Benicàssim, en el que nadie pudo sospechar de la tragedia por la que Ana pasaba desde hacía años.

Por otra parte, quizá es ya momento de enfocar en el agresor. Sería conveniente en las denuncias, con valoración del riesgo medio, elevado y extremo, llevar a cabo una valoración profesional del agresor. Igual que se hace cuando hay una amenaza de suicidio. Ya existen servicios profesionales para cribar los que tienen visos de cumplir la amenaza de los que no. El nivel de riesgo no debería valorarse únicamente en base a la percepción subjetiva de la víctima, ya que esta no puede llegar a imaginar que la persona con la que comparte vida, y padre de sus hijos, pueda ser tan extremadamente violento. Por este, y otros motivos, las víctimas minimizan el riesgo de asesinato.

El sistema de protección actual requiere, además, de más medios humanos. La ratio de mujeres protegidas por policía, psicólogas, trabajadoras, diplomadas en trabajo social y juristas, es demasiado elevada para poder hacer un seguimiento cercano y frecuente. En una semana , las circunstancias de violencia pueden cambiar mucho , y no se debería trabajar con plazos mensuales de atención.

--¿Es posible mejorar los mecanismos de protección para evitar la violencia vicaria?

--Los hijos e hijas crecidos en familias que han convivido con violencia machista tienen una confusión grave entre lo que es normal y lo que es frecuente en una relación de pareja. Normalizan la violencia, y a veces la reproducen, o bien viven en el pánico constante. Ambos casos requieren trabajo de ayuda psicológica gratuita, por parte de instituciones públicas competentes.

Y en el caso de la violencia vicaria directa sobre los y las menores necesitan protección pública para salir del núcleo familiar donde se da la violencia machista. Los organismos públicos de protección de menores deberían coordinarse con los de Igualdad para hacer posible que la desprotección frente al machismo no tenga un trágico desenlace.

--El año pasado en Castellón hubo un leve descenso de los casos activos en el Viogén en Castellón, de 2.697 bajaron a 2.596 ¿a qué cree que se debe?

--La frecuencia de las denuncias es debida a múltiples factores, desde la falta de profesionales públicos disponibles con la inmediatez necesaria. (Si hay una espera, igual se arrepienten , o caen en atender la promesa de cambio). También se debe a circunstancias económicas, de los hijos e hijas, de salud etc. En cualquier caso, 100 denuncias para todo un año, es importante, pero no es la primera vez que produce. Es importante reseñar que los periodos vacacionales es cuando más crisis agudas de violencia machista se producen, porque aumenta la convivencia. Justamente es el periodo en el que menos recursos humanos de atención tienen todos los servicios de protección. Este déficit se tiene que prever con antelación y proveer con sustituciones temporales. La formación especializada de los profesionales, a cargo de cada administración con competencias, es clave para una respuesta eficaz. Esta es una carencia del sistema público de protección, que tiene consecuencias.

--En el caso de Xilxes las víctimas eran personas con discapacidad auditiva ¿existe una victimización agravada entre las mujeres con discapacidad? ¿En qué sentido?

--La diversidad funcional de las víctimas es una condición que debería ser determinante para una valoración del riesgo como elevado o extremo en todos los casos. La indefensión frente a la violencia machista de una mujer sorda, ciega, sin movilidad etc se multiplica por 1000. No debería minimizarse nunca el riesgo en estos casos, porque el temor de la víctima también se multiplica por 1000.

--¿Existen factores que pueden desencadenar o agravar la violencia de género (no superar una ruptura, motivos económicos...) o no?

--La creciente autonomía de muchas mujeres es vista, por los hombres machistas como una provocación a su deseo de dominarla o poseerla. Así, el momento en que acaba una relación es de especial riesgo para la víctima. Ahí debería aumentar temporalmente la protección. La falta de recursos económicos, de vivienda donde ubicar a la mujer y los hijos e hijas, de apoyo familiar y social, y problemas de salud son otros factores que inclinan la balanza respecto de que la mujer dé el paso de abandonar la convivencia y denunciar.

--¿Falla algo en nuestra sociedad para que la violencia de género no cese?

--Con la perspectiva del tiempo, la violencia machista no ha aumentado, se ha hecho visible lo que existía históricamente de forma oculta. Lo que ha cambiado desde hace un siglo aproximadamente es la autonomía de muchas mujeres, y su poder personal para no conformarse, para hacerla visible y denunciar. Ahora falta que la sociedad , los partidos y las instituciones las crean que no actúen a favor de las injusticias, ocultando abusos sexuales, violaciones, y vejaciones, utilizando a las mujeres como moneda de cambio, para otros intereses personales o políticos. Aún falta conseguir que la vergüenza cambie de bando. Pero desde el feminismo, estamos aquí, para cambiar el curso de la historia , no demonizado a los hombres ( como quieren hacer ver) sino defendiendo a algunas mujeres de una cultura que devalúa y destruye a algunas mujeres, por el mero hecho de serlo. La negación de la violencia machista es un buen ejemplo de esta cultura contraria a la vida de las mujeres.

--Hacen falta más herramientas, más sensibilización? ¿preocupa que un sector de la sociedad niegue la violencia de género?

--La educación afectivo sexual de las y los jóvenes, orientada al análisis de las primeras relaciones, y el concepto equivocado respecto de la dependencia y la posesión en el amor podrían ser las claves de la prevención social. La sensibilización social es clave. Las administraciones deberían valorar y agradezco al movimiento feminista que cubre una gran parte de esta creciente conciencia social, que actúa como protección y atención respecto de la idea equivocada de que no son muertas, Son asesinadas, y no mirar para otro lado. El asociacionismo de las mujeres actúa como red de apoyo y prevención y debería estar promovida y financiada con fondos públicos. No ver esto es también ceguera de género.

--Si hay alguna cuestión que no le haya preguntado y me quiera destacar.

--En ese sentido, la Coordinadora Feminista de Castelló convocamos a toda la ciudadanía a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres en una concentración el día 6 M a las 18 horas en la plaza de la Muralla Liberal de Castelló en defensa de los derechos y la vida de las mujeres bajo el lema "Sin Feminismo no hay democracia". Asimismo, hemos preparado cintas moradas Romería Feminista a la Magdalena, Caminem juntes. Esperamos que con vuestra asistencia , la Marea Feminista y Magdalenera haga crecer esa conciencia social feminista que protegerá también a nuestras madres, hermanas, hijas, nietas amigas y compañeras de futuras agresiones.