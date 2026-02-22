Solo el 40% de universitarios emplea el preservativo y baja el uso en chicas

El Ministerio de Sanidad ha publicado este mes un estudio de hábitos sexuales en España que concluye que los jóvenes de 15 a 18 años usan menos el preservativo: antes del 2022, un 83%; y ahora, un 65%. En Castellón, según el informe elaborado por el área de Salusex de la UJI, ya pasando al colectivo de más de 18 años (los universitarios) el problema, lejos de resolverse, es preocupante.

Si en 1999, hace 26 años, el 72% de los universitarios castellonenses usaba el preservativo en el coito vaginal, en el 2000 ya era del 67% y en los últimos datos del 2024, un 42,5% de media. Un 46% de los chicos lo utiliza; y en las chicas, la tasa es menor, del 39%. «Se da una disminución gradual en el uso y una menor percepción de gravedad de lo que es la infección por VIH (sida). Y es que desde que surgieron los nuevos fármacos antirretrovirales, que afortunadamente dan mucha más calidad y esperanza vital a las personas afectadas, ha surgido la idea entre la gente más joven de que, bueno, no es tan fácil de transmitir el VIH y que en todo caso no es tan grave porque tiene curación. Cosa que es falsa: no la tiene», reflexiona Rafael Ballester, psicólogo clínico y director del grupo de investigación Salusex-Unisexsida de la UJI.

Conciencia de riesgo muy baja

Sobre los comportamientos de los jóvenes de hoy en día frente al sexo, «incluso los universitarios, sobre todo, las chicas, perciben más probable y amenazante un embarazo no deseado que una ITS. La conciencia de riesgo es bajísima», manifiesta Ballester.

¿Y por qué ha empeorado todo en la actualidad? Volviendo la vista atrás, y tras la conclusiones del estudio entre la población universitaria de Castellón, para Ballester, «en 35 años, desde que empecé a investigar estos temas una cosa que no ha mejorado nada es la educación sexual. Seguimos manteniendo unos niveles mínimos, deplorables. Ya pasó el susto del inicio del sida. Como ahora ha ocurrido con el covid, que tras la preocupación inicial, con el tiempo se va olvidando».

Jornadas de educacion sexual en la Facultad de ciencias juridicas metodos anticonceptivos, sexualidad, identidad sexual y de género. / CARME RIPOLLES

En su opinión, habría que dar un giro a las iniciativas para concienciar a los jóvenes y evitar las infecciones de transmisión sexual. «Desde hace ya varias décadas, diría yo, faltan campañas potentes y políticas desde las instituciones dedicadas a la prevención, como que se ha atenuado la percepción de riesgo de las ITS», plantea. Con todo, añade otro factor muy presente hoy en día en la vida de los jóvenes como es «la aplicación de más conductas de riesgo a través de la pornografía: su consumo está más extendido y más temprano y en estas producciones que nos llegan de fuera y sin control el condón brilla por su ausencia».

En la media nacional

En Castellón, «en cuanto al uso del preservativo rondaremos la media nacional, aunque hay comunidades como Cataluña, Madrid o País Vasco más en cabeza. Dentro de la propia Comunitat, eso sí, la población juvenil de Castellón suele ser la más conservadora en comportamientos sexual de riesgo, si se compara con Alicante, nº1 y Valencia, más adelantadas».

La propuesta de este catedrático pasa por «un pacto de Estado», para mejorar la educación sexual de jóvenes y adolescentes. «No debería ser cuestión de derechas ni izquierdas, debería haber un pacto de Estado donde todos los grupos se pusieran de acuerdo en que no podemos dejar solos a los adolescentes. Ante las amenazas que siempre ha habido con el embarazo no deseado, las que hubo después con el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y las nuevas, como son los contenidos para adultos a los que tienen total acceso por internet, hay que actuar. Además, cada vez hay más agresiones sexuales perpetradas por menores».

Lista de soluciones

En su opinión, lo primero sería ese pacto; seguido por una educación sexual que acompañe a lo largo de toda la escolarización; escuelas para padres para que sepan cómo aconsejar; acometer la reforma de la ley digital anunciada en febrero para prohibir el acceso a redes sociales y plataformas digitales a menores de 16 años; y hoy en día hay un riesgo en Only Fans donde los jóvenes cuelgan vídeos sexuales para monetizarlos».