La cifra de menores con teléfono móvil cae en Castellón... Y aun así son dos de cada tres

El porcentaje de menores de 10 a 15 años con teléfono móvil en Castellón ha descendido 5,8 puntos en el último año, según el Instituto Valenciano de Estadística. Pese a esta bajada, el 65,4% de los jóvenes de esa franja de edad cuenta con dispositivo propio, en línea con la media autonómica (65,7%).

El dato refleja un cambio de tendencia, aunque el nivel de penetración sigue siendo elevado.

Riesgos y ventajas del uso de pantallas

Para Marc Candela, portavoz del sindicato docente STEPV, el descenso puede deberse a que “seguramente hay más concienciación entre las familias”, junto a las campañas de limitación del uso en centros educativos y las advertencias sobre los riesgos del móvil a edades tempranas.

El profesor e investigador Fernando Gómez Gonzalvo, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, insiste en que el debate no es sencillo. Recuerda que el uso excesivo de pantallas depende de múltiples factores: supervisión familiar, tiempo de exposición, nivel socioeconómico, actividades extracurriculares o tipo de ocio. “El tiempo de uso es uno de los elementos fundamentales para explicar el uso indiscriminado, no la propia tenencia del teléfono”, señala.

No obstante, también apunta que existen efectos positivos cuando el uso es moderado y supervisado, como el aprendizaje de idiomas, el aumento de la socialización o el desarrollo de habilidades relacionadas con el procesamiento de información.

Por su parte, la doctora Carmen Muñoz Herrera subraya que diferentes estudios y comunicados médicos han alertado de posibles consecuencias de la exposición temprana a dispositivos móviles, como retrasos en el lenguaje, sedentarismo, alteraciones del sueño o acceso a contenidos inadecuados. A ello se suman preocupaciones relacionadas con ansiedad, depresión o situaciones de ciberacoso.

La formación de las AMPAS y el papel de la escuela

Desde Fampa Penyagolosa defienden la importancia de acompañar a las familias. “Solo prohibir no es la solución”, señalan, y apuestan por reforzar las competencias digitales desde el sistema educativo. La federación impulsa formaciones para guiar a madres y padres en el uso responsable y seguro de los dispositivos, abordando factores de protección y estrategias para regular el tiempo de exposición.

Cada año organizan alrededor de 40 cursos en la provincia, con cerca de 600 padres y madres participantes, donde psicólogos especializados insisten en la importancia de limitar la edad de inicio y acompañar el proceso.

"Lo que nos gustaría como familias es que desde el sistema educativo, desde las escuelas e iES nos ayudaran a dar competencias digitales para que, al llegar a la edad adulta, los menores sepan utilizar la parte positiva de la tecnología, con todo su potencial de progreso y tengan las habilidades necesarias para interactuar en el mundo digital", apuntan.

Mientras tanto, el móvil es ya casi universal en los hogares castellonenses: el 99,6% dispone de uno, frente al 32% que mantiene teléfono fijo.

Edad de inicio

Las edades a las que los menores acceden por primera vez al móvil varían de familia a familia, según expertos consultados, si bien algunas lo regalan como pronto sobre los 9 a 10 años y otras lo hacen sobre los 12 o 13, cuando el niño pasa al instituto. No obstante, antes de tener móvil propio, usan el de el padre o la madre para jugar o comunicarse por whatsapp.

La campaña del obispado

Precisamente, esta semana el obispado de Segorbe Castellón ha presentado una guía para proteger a los menores de la pornografía y los contenidos violentos, un acto en el que la que el experto en ciberseguridad Ignacio Estévez propuso en el equipo la implantación de un sistema “multicapa” de protección basado en el filtrado DNS y la navegación segura, que permitiría bloquear contenidos inapropiados, reforzar la privacidad y evitar fraudes como la suplantación de identidad. Además, subrayó la importancia del control parental para limitar el tiempo de uso de dispositivos y prevenir adicciones.

Distintos estudios

La doctora Carmen Muñoz Herrera da ejemplos del movimiento familiar de concienciación y denuncia acerca de la sobreexposición a pantallas en edad escolar. La Comunidad Valenciana cuenta, por ejemplo, con las acciones que promueve el grupo de familias "desempantallados" (Desempantallados.com - Desempantallados.com). Asimismo, cita estudios acerca de las consecuencias negativas del uso de móviles, como el trabajo que en el 2008 se publicó en la revista Cyberpsychology and Behavior un titulado Factors associated with cell phone use in adolescents in the community of Madrid (España), donde se analizaron patrones de uso intensivo del móvil entre jóvenes de 13 a 20 años y su relación con síntomas como aislamiento social, depresión y dependencia conductual. Además, recuerda que el 18 de diciembre de 2024 la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó un comunicado titulado “El móvil no es un regalo, es un problema”.