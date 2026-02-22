La Diputación potencia el uso de cerámica en espacios públicos de Castellón con el CRU

La Diputación de Castellón promueve el uso de la cerámica para mejorar espacios públicos de la provincia con el lanzamiento de la novena edición del plan cerámico de regeneración urbana (CRU IX).

La institución provincial ha aprobado las bases de la convocatoria, que está dirigida a los municipios castellonenses que quieran mejorar sus espacios públicos con proyectos de calidad en los que el material cerámico sea protagonista y que dejará tres beneficiarios.

"Generador de oportunidades"

«Con una nueva edición del CRU reafirmamos nuestra apuesta por la cerámica como generador de oportunidades para los municipios pequeños y de desarrollo de nuestra tierra», expresa la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien añade que, a través de este certamen, la institución provincial «continúa fomentando el uso de la cerámica para mejorar los espacios públicos de municipios de la provincia de Castellón y convertirla así en un escaparate al aire libre del uso de la cerámica en entornos urbanos».

Y es que gracias al concurso de ideas CRU, certamen vinculado al plan, las actuaciones de regeneración se llevan a cabo con proyectos de alta calidad, avalados por un jurado experto. De hecho, las 14 obras ya ejecutadas atesoran reconocimientos, entre los que destaca un premio Ascer y una obra ganadora en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en la edición del 2025.

En cuanto a la convocatoria de la novena edición del plan, los ayuntamientos podrán solicitar su participación hasta el próximo 2 de marzo. «Al igual que en ediciones anteriores, los ayuntamientos interesados deben elegir y presentar un espacio que cumpla con los requisitos que exigen las bases de la convocatoria», detalla el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés.

El presupuesto destinado al CRU en el presente ejercicio asciende a 1.012.500 euros. Respecto a los premios, se mantienen las tres categorías: CRU General, CRU Plaza y CRU 5M; y, como cada año, quedarán excluidos de concurrir aquellos ayuntamientos que hayan resultado beneficiarios de la subvención en las últimas cuatro ediciones «para garantizar una mayor dispersión de los premios en todo el territorio», añade el diputado provincial.

Presencia en ‘Time of Spain’

El CRU cobrará especial relevancia esta semana dentro de la nueva cita profesional Time of Spain. Así, durante la jornada de mañana, una de las propuestas se articula en torno a la iniciativa provincial y plantea su vinculación con la gastronomía certificada por Castelló Ruta de Sabor, logrando con ello la integración del origen, tradición y calidad, valores que la patronal Ascer quiere impulsar a través de su evento.

Noticias relacionadas

En su conjunto, Time of Spain busca ofrecer a la prensa nacional e internacional una experiencia completa que combine arquitectura, diseño, paisaje, gastronomía y sostenibilidad. La acción incluirá la visita a la exposición, en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, de los proyectos premiados en el CRU.