La librería de la mujer de Zelenski, el presidente de Ucrania, llega a Castellón

Olena Zelenska, primera dama de Ucrania y esposa del presidente Volodímir Zelenski, es la impulsora de Estantería de Libros Ucranianos (Ukrainian Bookshelf), un proyecto que en breve llegará a Castelló, según anunció el cónsul en su visita.

Desde la asociación de ucranianos en Castellón Kalyna refirieron que su consulta pública se podrá hacer en la biblioteca de la calle Mayor, ahora de reformas pero cuya reapertura se prevé en primavera. La iniciativa internacional, con apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura, busca llevar la literatura ucraniana a las bibliotecas públicas, instituciones educativas y centros culturales en el extranjero y ya ha llegado a más de 50 países. Y en España, en ciudades como Barcelona, Leganés, València o Palma de Mallorca. El objetivo es «apoyar a los refugiados para conservar el vínculo con su lengua materna y difundir la cultura ucraniana en el mundo». A falta de conocer el lote para Castelló, suelen ser autores clásicos y contemporáneos ucranianos y traducciones de obras magistrales de la humanidad. En Castellón llegó a haber una librería ucraniana, ahora con delegación solo en València.

Olena Zelenska. / FABIO FRUSTACI / EFE

Este proyecto, lanzado bajo el patrocinio de Zelenska, tiene como objetivo crear secciones dedicadas a libros ucranianos en las bibliotecas más importantes del mundo.

Alcance global: Hasta febrero de 2026, la iniciativa ha logrado establecer más de 360 estanterías en 63 países.

Volumen de obras: Se han distribuido más de 57.000 libros, que incluyen desde clásicos de la literatura ucraniana hasta obras contemporáneas y libros infantiles.

Objetivo: Permitir que los refugiados ucranianos mantengan el vínculo con su lengua y que el público internacional conozca la historia y cultura de Ucrania más allá de las noticias de guerra.

Cronografía por el mundo

Irlanda (Diciembre 2025): Zelenska inauguró una estantería en la biblioteca del Trinity College de Dublín, la más grande de Irlanda, donando una colección de libros en ucraniano.

Expansión en Europa y África (Febrero 2025): Se abrieron nueve nuevas sedes en países como Grecia, Finlandia, Hungría, Polonia, Portugal y Marruecos.

Costa Rica (Junio 2024): Fue el primer país de Centroamérica en unirse al proyecto a través de su Biblioteca Nacional en San Jos