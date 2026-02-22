Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón: "Instalaremos cámaras para reforzar la seguridad en 115 municipios"

La Diputación de Castellón dispone este año de un presupuesto de 216 millones de euros. ¿Cuáles son las principales partidas que ya se han puesto en marcha?

Todos los presupuestos que hemos hecho en esta casa han ido centrados, sobre todo, a tres grandes ejes. En primer lugar, el apoyo directo a nuestros ayuntamientos de todos los municipios; en segundo lugar a la protección de las personas y, en tercer lugar, a la inversión, sobre todo para garantizar servicios básicos como el agua. Solo en el área de Bienestar Social alcanzamos una inversión de 12,5 millones de euros, de los que para conciliación y autonomía personal de nuestros mayores en los pueblos rozamos los 3,2 millones de euros. Además, invertimos más de 18 millones para garantizar el abastecimiento de agua, más de 9 millones para carreteras… Pero más que resaltar una a una las partidas, creo que los presupuestos que hemos hecho en esta casa han sido siempre unos presupuestos realistas, ajustados a las necesidades, pensando en las demandas de los municipios y muy pegados al territorio. Esta Diputación está siendo útil y más ágil que nunca, porque frente a mucho ruido nosotros gestionamos, no paramos de gestionar para los ayuntamientos. Y frente a la parálisis de inversiones por parte de otras administraciones, nosotros no hemos parado de hacer inversiones realistas y demandadas por los municipios.

Las cuentas de 2026 consignan desde el inicio herramientas claves para los municipios como el fondo de cooperación. ¿Qué iniciativas penden este año de la incorporación de remanentes al presupuesto?

No vamos a poder incorporar remanentes por culpa del Gobierno. La Diputación tiene deuda cero y 17 millones de euros de ahorro. Es dinero de los castellonenses. Y, sin embargo, el Gobierno de España nos impide invertirlo con normalidad por unas reglas fiscales que penalizan a quien gestiona bien. Es un contrasentido: se limita a las administraciones responsables y que gestionamos bien, mientras el Estado incrementa su deuda. No pedimos privilegios. Exigimos poder utilizar el ahorro para mejorar servicios e infraestructuras en nuestros municipios. ¿Alguien se imagina que no le dejaran usar sus ahorros? Pues eso está haciendo el Gobierno de España. Y vamos a seguir exigiendo una reforma profunda del sistema de financiación local, paralelo al autonómico, que incluya el reto demográfico porque es una cuestión de justicia y de equilibrio territorial, además de una revisión de las reglas fiscales para adaptarlas a la situación actual, permitiendo más capacidad de inversión a las entidades locales. Vamos a seguir denunciando esta situación porque castiga a los pueblos de Castellón.

En los últimos meses ha endurecido sus críticas al Gobierno central por la infrafinanciación, la política de costas, la falta de respuesta a las peticiones de reuniones o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué asignatura pendiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez le preocupa más por su efecto sobre la provincia?

¿Por dónde quiere que empiece? El Gobierno de Sánchez acaba de dejar sin ayudas a los municipios de la provincia afectados por el último temporal, no invierte en la protección que necesita nuestra costa y lo mismo pasa con los episodios de fuertes lluvias e inundaciones. Un año más perdido para poder ejecutar las actuaciones que el propio Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, califica de urgentes. Sánchez abandona también a la cerámica, a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, y acumula tres años sin cumplir con su deber constitucional de aprobar presupuestos. Ni hay presupuestos ni hay inversiones ni llega a la provincia la financiación que es de justicia. Es imposible hablar de una asignatura pendiente cuando Pedro Sánchez pisotea la igualdad, consciente de que ese es el precio necesario para continuar al frente del Gobierno, porque es el precio que exigen los independentistas. Sánchez quiere permanecer en el Gobierno a toda costa y su ansia de poder fomenta la creación de una clase de ciudadanos superiores en materia de impuestos, financiación o justicia. Y eso es inadmisible. Los problemas persisten porque las soluciones no llegan. Sánchez y sus secuaces están desaparecidos pero nosotros seguiremos alzando la voz alto y claro hasta que atiendan a Castellón.

Desde la oposición le reprochan que no sea igual de combativa con el Consell que con el Gobierno central. ¿Qué reivindicaciones mantiene al ejecutivo autonómico?

Exijo cada semana al Consell, la única diferencia es que unos cuando se les pide una reunión escuchan y resuelven y otros ni tan siquiera atienden a los castellonenses. Lecciones de quienes agachan la cabeza a la voz de su amo, pese a que el Gobierno de Sánchez deja a la provincia sin presupuestos, inversiones ni protección, ninguna. Esta presidenta exige las inversiones, servicios y atención que merecen los castellonenses a todas las administraciones públicas sean del signo político que sean. Exigimos el regreso del CICU que desmanteló el Consell del PSOE y atendieron nuestra petición. Exigimos un nuevo Hospital General para Castellón y está finalizando la redacción del proyecto y eso permitirá que se inicie la construcción. El Gobierno de Sánchez no atendió a los municipios de la provincia afectados por las fuertes lluvias de octubre de 2024 pero llegaron más de 40 millones gracias a la colaboración de Consell y Diputación. Solicitamos inversión para garantizar el agua y han llegado casi 40 millones para modernización, mejora y saneamiento de los sistemas de depuración de aguas en la provincia. Pedimos apoyo para agricultores y ganaderos y la Generalitat está tramitando 177 solicitudes de ayudas a jóvenes y nuevos agricultores con 9,5 millones en Castellón. Son solo algunos ejemplos de las numerosas reivindicaciones que exigimos a la Generalitat Valenciana y que se han atendido. Pero soy consciente que aún queda mucho por hacer y seguiremos reivindicando a todas las administraciones porque cuando se trata de mejorar los servicios y la atención a los castellonenses nunca es bastante.

El año pasado lanzó el plan Futur Província para dinamizar la economía y generar empleo. ¿Se ha concretado ya alguna nueva inversión en Castellón?

Futur Província no es un titular, es una hoja de ruta. Hemos puesto las luces largas y preparamos a Castellón para los retos que vienen, con decisión y ambición. Trabajamos en la creación de sinergias, coordinación y suma de esfuerzos, presentando el plan a las diferentes administraciones e instituciones con el objetivo de mostrar las grandes palancas y oportunidades que existen, maximizar el impacto económico y fomentar el trabajo conjunto entre los diferentes actores del tejido económico provincial. Se ha hecho un gran trabajo de análisis y ahora comienza una segunda fase de asistencia técnica de la mano de una empresa especializada para asegurar las mayores oportunidades para Castellón. Es una hoja de ruta colectiva que nace del diálogo, del análisis riguroso y del compromiso de todos los actores de la provincia. Futur Província es un proyecto colectivo, un proyecto de provincia.

Castellón ha sufrido esta semana tres asesinatos machistas, en Benicàssim y Xilxes. ¿Qué cree que ha fallado y cómo pueden contribuir las administraciones locales a luchar contra esta lacra?

Primero que nada quiero mostrar una vez más mi condena rotunda ante estos trágicos asesinatos machistas. Cada caso de violencia machista es un fracaso para el conjunto de la sociedad. La lucha contra esta lacra no puede ser una etiqueta de partido ni una herramienta de polarización. Estamos ante una lacra que requiere seriedad, rigor y coherencia. Esto quiere decir invertir en educación, sensibilización, formación y servicios de atención especializada.

El azulejo, el campo o la pesca, sectores clave de la economía provincial, se ven amenazados por normativas europeas, como la relativa a las emisiones, Mercosur o la reducción de las jornadas de faena. ¿Prevé la Diputación alguna medida para reducir su impacto?

Si la Diputación tuviera competencias para modificar estas normativas europeas ya lo habría hecho. La cerámica, el campo y la pesca son la columna vertebral económica de Castellón. Cuando desde Europa o desde Madrid se aprueban decisiones que no tienen en cuenta nuestra realidad productiva, el impacto lo pagan miles de familias. Nosotros no tenemos la competencia para cambiar esas normas, pero sí para defender activamente a nuestros sectores. Por primera vez hemos concedido ayudas a las cinco cofradías de pescadores. Hemos creado la figura del Guarda Rural para proteger el campo. Hemos reforzado el apoyo a la promoción cerámica a través del CRU y con los convenios con el sector. Castellón no va a quedarse de brazos cruzados mientras se debilita su tejido productivo.

Tras el fin de Cevisama como feria propia, instituciones como el Consell han mostrado su apoyo a ‘Time of Spain’, la nueva iniciativa del sector azulejero. ¿Cómo se va a implicar la Diputación en este proyecto?

La Diputación apoyará al sector en su nueva iniciativa promocional Time of Spain para reforzar y dar visibilidad a la cerámica de nuestra provincia a nivel internacional. En la iniciativa tendrá un papel muy relevante el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU) y su vinculación con la gastronomía de proximidad certificada por Castelló Ruta de Sabor, para integrar origen, tradición y calidad, valores que la industria cerámica quiere impulsar a través de Time of Spain. La iniciativa se completa con una muestra de 15 paneles que recogen los proyectos ganadores de las primeras siete ediciones del CRU, así como imágenes de las obras ya desarrolladas. La Diputación apoya y seguirá apoyando a la industria, porque apostar por la cerámica es apostar por el empleo y el futuro de la provincia.

El turismo coge fuerza en la provincia, como se evidenció en Fitur y muestran los proyectos de nuevos alojamientos anunciados, aunque la estacionalidad del sector aún es evidente. ¿Deberían administraciones como la suya enfocar el impulso al sector desde otra perspectiva para ser más eficientes en favorecer la llegada de visitantes fuera del verano?

Queremos un turismo de calidad y activo todo el año. No se trata de cantidad, sino de impacto económico sostenido. Y sí, la clave es desestacionalizar y es lo que estamos haciendo. En Fitur mostramos el potencial de la provincia de Castellón para ser un referente del cicloturismo. Una apuesta que hemos reforzado con una inversión que ya supera los 2,5 millones de euros para diversificar la oferta apostando por atraer turismo especializado y de alto valor añadido. Queremos que la provincia se convierta en referente para el ciclismo de ocio, turismo y deporte, donde se pueda disfrutar de todos los servicios e infraestructuras necesarias para pedalear y de un entorno inmejorable. Ya hemos instalado estaciones de soporte al ciclista en más de 120 municipios. Además, hemos instalado 469 señales en 40 puertos de montaña de las carreteras de la Diputación, de las que 59 señales son inteligentes. El resultado son unas carreteras más seguras. También seguimos dando pasos para mostrar nuestras fortalezas turísticas y que la provincia de Castellón y el turismo de excelencia son los mejores aliados los 365 días del año. Estamos trabajando con la agencia on line eDreams para abrir nuevas oportunidades y potenciar la visibilización del interior como gran atractivo de la provincia, todo ello sumado al excelente binomio de sol y playa. Y seguimos potenciando la gastronomía con Castelló Ruta de Sabor y los festivales de música bajo la marca Castellón Tierra de Festivales. Nuestra apuesta por reforzar uno de los sectores estratégicos de la provincia es firme.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, viene arrojando duras críticas en los últimos meses contra el aeropuerto de Castellón. ¿Qué futuro ve a la infraestructura y qué papel debe jugar la Diputación en su desarrollo?

No es digno tener al frente de una institución estatal a una persona que de manera continua miente y descalifica. Sus calumnias se desmontan con los mejores resultados de la historia de nuestro aeropuerto, que cerró 2025 con récord histórico de más de 300.000 pasajeros y 11.500 operaciones, ha iniciado el año con un crecimiento interanual de pasajeros del 14% y prevé un crecimiento todavía mayor de cara a 2026 con 16 rutas programadas. Este crecimiento no solo se aprecia en términos absolutos, sino también en comparación con otras infraestructuras del país. Castellón ya mueve más pasajeros que 18 aeropuertos españoles gestionados por Aena. El presidente de Aena debería poner de ejemplo la gestión óptima de la instalación, porque el Consell y la Diputación del PP la han conducido al mejor balance de su historia. Es una infraestructura estratégica con una gestión eficaz. Frente a quienes cuestionan, nosotros gestionamos y ahí están los datos.

La borrasca ‘Harry’ volvió a dejar daños en el litoral de la provincia y usted solicitó al Gobierno una línea de ayudas. ¿Llegarán finalmente estos fondos a las poblaciones afectadas?

Pues tristemente no. El Gobierno de España ha declarado 76 zonas afectadas, pero ha dejado fuera del decreto de ayudas de nuevo a nuestra provincia. El mar no distingue ni territorios ni colores políticos, no elige dónde hace daño, pero el Gobierno de Sánchez sí. A pesar de que pedimos inmediatamente mediante una carta y de manera oficial ayudas económicas para los municipios del litoral afectados por la última borrasca, una vez más, sufrimos las consecuencias de la inacción y el menosprecio del Gobierno de España hacia nuestra provincia. El Ejecutivo del PSOE ha vuelto a dar la espalda a las necesidades de la provincia. Es lamentable que los castellonenses no existan para Sánchez ni siquiera cuando son víctimas de un temporal con unos daños económicos que superan los 4 millones de euros. No podemos aceptar este trato desigual.

En los últimos meses se han anunciado cierres de sucursales bancarias en distintos municipios del interior, lo que supone un nuevo golpe a favor de la despoblación. ¿En qué acciones trabajan para frenar la exclusión financiera?

Nos hemos reunido con la Generalitat y son conscientes de que hay que garantizar la continuidad del servicio de cajeros automáticos en los municipios de interior que carecen de sucursal bancaria y que sufren el fenómeno de la despoblación. El Consell mantendrá y ampliará este servicio esencial, pero el ciudadano debe saber que el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer nada y tiene bloqueada en la Mesa del Congreso de los Diputados desde 2024 la ley de Servicios Bancarios para municipios en riesgo de despoblación y con exclusión financiera. El Gobierno de Sánchez no solo se niega a reformar la ley sino que, además, no destina ni un euro a garantizar un servicio básico para los pueblos de interior en riesgo de despoblación.

El PSPV de la provincia le ha tendido la mano para alcanzar acuerdos, como ha manifestado su portavoz, Samuel Falomir, en el pleno en distintas ocasiones. ¿Veremos más consensos con la oposición en los próximos meses?

La coherencia no puede tener dos versiones: una para lo que se dice en un pleno y la otra para lo que después se hace. No se puede jugar a ser bombero en el pleno y pirómano en las redes sociales o notas de prensa. Es imposible llegar a acuerdos con aquellos que hacen el paripé ante una cámara, pero que olvidan a los castellonenses para intentar salvar a un presidente del Gobierno que abandona a la provincia sin presupuestos ni inversiones. Es indecente que se victimicen en los plenos y que ni siquiera apoyen el plan Futur Província ni exijan a su jefe cuestiones tan urgentes como la protección de la costa, las obras para prevenir inundaciones o la revisión integral del estado de la red ferroviaria de alta velocidad y de los Cercanías. La mano tendida, siempre, pero el doble rasero del PSOE de la provincia de Castellón según haya cámaras delante o no es una tomadura de pelo.

Con las elecciones del 2027 en el horizonte, ¿qué líneas estratégicas van a marcar el tramo final de la legislatura en la Diputación?

El tramo de la legislatura es lo de menos. Lo que sí es importante es la línea estratégica que ha seguido este equipo de Gobierno desde que llegamos a esta Diputación que ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Y hablando de trabajo, el nuevo plan que activamos en la Diputación es un plan provincial de seguridad para mejorar y reforzar la protección de los castellonenses y, dentro de este plan, vamos a instalar cámaras en los 115 municipios de menos de 5.000 habitantes que van a permitir reforzar y proteger más a los castellonenses.

Los resultados de las elecciones en Aragón y en Extremadura sitúan al Partido Popular como primera fuerza, pero a su vez incrementan la dependencia de Vox para gobernar. ¿Teme que este patrón se repita aquí en unos futuros comicios?

Los cálculos políticos le preocupan a otros, que no saben ya qué hacer para mantenerse en la Moncloa. La realidad es que el Partido Popular elecciones que se convocan, elecciones que gana, lo que demuestra que el fin del Sanchismo está cada día más cerca. El cambio en España es imparable y pronto los españoles tendrán un Gobierno decente. Frente al abandono y el ruido, la política útil de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo para acometer las reformas estructurales que necesita España, reducción de la carga fiscal y regeneración institucional. Un Gobierno que aprobará presupuestos y que trabajará para que al fin llegue a la provincia la financiación que merecen por justicia los castellonenses y las inversiones que necesitamos. En el Partido Popular vamos a seguir trabajando con más fuerza si cabe para atender y resolver los problemas de los ciudadanos con políticas que responden con soluciones reales. Mientras otros están centrados en sobrevivir políticamente, nosotros estamos centrados en resolver problemas reales. Cuando los ciudadanos comparan bloqueo con gestión, el cambio es imparable.

¿Ante esta coyuntura, cree que sería más favorable para el Partido Popular que el president, Juanfran Pérez Llorca, agote la legislatura o que avance la cita con las urnas?

Lo más favorable para los ciudadanos es que los políticos trabajemos. Y eso es lo que hacemos en la Diputación de Castellón: gestionar, invertir y defender a nuestra provincia con firmeza. Lo demás son cálculos partidistas que no mejoran la vida de nadie. Lo que sí que le garantizo es que en cualquier coyuntura a mí y a mi equipo nos va a pillar trabajando.