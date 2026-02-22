El sexo madruga en Castellón: la mitad del colectivo de 12 a 18 años ha tenido experiencias

Un estudio sobre comportamientos sexuales en institutos de Castellón concluye que las primeras experiencias son cada vez más tempranas y falta educación sexual para que estas sean «más sanas», tanto en uso de barreras de protección como en modelos afectivos. El 47% -prácticamente la mitad- del colectivo de 12 a 18 años ha tenido ya relaciones sexuales con otras personas, aunque no implica coito. El porcentaje es más elevado en ellas, el 53%; y ellos, el 37%.

El catedrático de la UJI e investigador de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Rafael Ballester, expresa que «lo que ocurre en Castellón es escandaloso: estamos dejando desprotegidos a los chicos y a las chicas frente al porno. Desde bien pequeños ven modelos de riesgo y de cosificación de la mujer. La pornografía lo que más transmite son mentiras y violencia. Y luego está la red social Only Fans, con contenidos de escenas sexuales que se monetizan».

Por tipología El porcentaje de adolescentes que a los 18 años ya ha practicado sexo oral , en Castellón, es del 68% en el caso de los chicos y algo menos, el 65%, de las chicas.

, en Castellón, es del 68% en el caso de los chicos y algo menos, el 65%, de las chicas. En la penetración anal llama más la atención que ya lo han probado, a los 18 años, el 42% de los chicos y el 60% de las chicas consultadas; cuando hace unos años, tanto en población heterosexual como gay no pasaba del 30%. «Ahora es más del doble. Se inician muy temprano en una sexualidad adulta cuando antes empezaban acariciándose», afirman.

Para Ballester es clave «la educación sexual efectiva e integral y cada vez más temprana. No podemos tener la fantasía de empezar a hablar de sexualidad a los 16 años. Eso no sirve ahora. Y no solo hablar de embarazos sino de transmitirlo como una vivencia saludable, de respeto a uno mismo y al otro. Aprender a conocerse y a disfrutar, pero cuidándose y con protección. Una educación sexual integral y más temprana. Hoy en día ha bajado la edad de inicio al sexo y al porno, todo». En la investigación se concluye que en Castellón, la penetración vaginal, «a los 13 años ya el 2% de chicas la ha realizado; a los 14, el 8% de chicas y 19% de chicos; o sea, con 13-14 casi un 20% de chicos. Y ya con 15, en ambos, el 20%, uno de cada cinco. Siguiendo con esto, a los 16, el 32,4% de chicos y 23% de chicas. Y a los 18 años, el 47%». En masturbaciones mutuas en la pareja, añade, «los porcentajes son mayores»: a los 14 años lo han probado el 13% de los chicos y algo menos, el 8% chicas; y a los 18 se iguala: el 68% de chicos y 63%, ellas.

Tendencias: «De adultos y sin placer» El especialista Rafael Ballester analiza sobre lo que ocurre en Castellón que «se está teniendo un inicio más temprano y pasando muy directamente a una sexualidad muy de adultos. Antes no pasaba de esa manera y seguramente se adelanta porque, de nuevo, estamos con la influencia del porno». «Uno no puede imaginar la cantidad de parejas muy jóvenes que reproducen escenas e incluso, tanto que se dice de la generación, pues no lo disfrutan. Hay desconocimiento a esas edades, ansiedad y a veces un consentimiento muy relativo pero por presión o porque uno cree que debe hacerlo, no porque le apetezca».

Varias jóvenes revisan sus redes sociales con sus teléfonos móviles. / Toni Losas

De regalo de Comunión, el móvil...la vía de entrada ¿Por dónde acceden al porno a los 9 años de edad? «En las Comuniones el regalo por excelencia es el teléfono móvil. A veces te puedes exponer involuntariamente, porque haces cualquier búsqueda y te salen este tipo de imágenes. Pero también si se hace la búsqueda de palabras en inglés boys (chicos) o toys (juguetes) te puede salir de todo», afirma.

A los 12 años, sin casos

«A los 12 años no hemos hallado casos de iniciación al sexo, pero a los 13 sí: en chicas un 4% de masturbaciones mutuas, 2% de penetración vaginal y 2% de sexo oral; y en chicos, 2,3% sexo oral y a los 14 empieza penetración anal», dice. Para el experto, es normal tener curiosidad sexual y, si no te informan, «lo buscas donde menos deberían. Debemos disminuir el acceso de los menores a redes y darles una alternativa educacional».