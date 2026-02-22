Ucranianos en Castellón en el 4º aniversario de la guerra: autoempleo, más hombres y veteranos

«Siguen llegando familias a Castellón huyendo de la guerra, aunque no tanto como al principio. Pero es continuo. Dicen que si Ucrania abre las fronteras vendrán más hombres, pues aquí están sus mujeres e hijos». Son las reflexiones de Leonid Rogalsky y Oksana Vovk Simon, presidenta y secretario de la Asociación de Ucranianos Kalyna en la provincia, a falta de unos días de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa a su país. Kalyna hace referencia a la planta viburno (Viburnum opulus), caracterizada por sus bayas rojas y símbolo nacional profundo en Ucrania que representa el amor por el hogar, la pureza, el espíritu nacional y la resiliencia.

«No sé cómo terminará ni cuándo, pero cada vez se oye más el discurso de que, da igual cómo, pero tiene que acabar. Pero aún así si eso ocurre en cierto tiempo seguro volverá a ver otra guerra, los rusos nunca dejarán en paz a Ucrania», opinan. El próximo martes, 24 de febrero, se ha convocado una marcha con salida a las 18.00 horas desde María Agustina hasta la plaza Mayor, donde tendrá lugar una concentración para pedir el final de la guerra.

Mural por una infancia sin guerra. / Mediterráneo

El 6º país con más compradores viviendas en Castellón El acceso a un inmueble, complicado en Castellón, lo es menos que en otras zonas de España. «Una pareja ucraniana se ha trasladado desde Madrid. Viven más cerca del mar y allí comprar un piso era imposible», indican desde Kalyna. «Muchos han visto que residir aquí ya no es algo temporal. Va para más largo. Antes todos decían que habían venido por un tiempo y volverían; ahora se escucha más decir que ya no piensan regresar», añaden. Hay quien ha vendido su propiedad en Ucrania.

En el 4º trimestre del 2025 Ucrania con un 3,15% de ventas a extranjeros, es el 6º país del ranking. De 2022 a 2025 se compraron 336: la media anual en Castellón antes de la invasión era de 30; y en 2025, 69.

Unificación de las familias

¿Qué ha pasado en estos años? Si al principio llegaron más mujeres y niños, ahora se ven ya más hombres; y ante la barrera del idioma, que cuesta, casi todos han cambiado su profesión por el autoempleo en el sector servicios.

Olena Parshakova ha abierto una tienda de alimentación en Castelló donde pueden encontrarse productos típicos de su país como encurtidos, un requesó especial o trigo sarraceno. / Manolo Nebot Rochera

Los centros de estética siguen en expansión por el culto a la belleza en Europa del Este

«No sabemos cómo porque en realidad está prohibido. Los varones en edad de combatir apenas pueden salir, con permiso, para un viaje de negocios o por motivos de salud. Y en tiempos más recientes incluso veteranos de la guerra están llegando a Castellón, jóvenes de 30 a 45 años, descartados ya para el frente con la espalda destrozada por la metralla», apunta Leonid, quien recuerda que recientemente llegó un convoy de ayuda humanitaria de Castellón al territorio ucraniano. «Este invierno ha sido muy frío, a -20 grados, más de lo normal. Los militares te cuentan que está siendo terrible. Y Rusia, como ve que militarmente ya no puede, ahora va a por el pueblo civil destruyendo la red eléctrica y atacando centralitas térmicas que abastecen la calefacción central de la mayoría de casas en las ciudades. Por eso enviamos donaciones de gel hidroalcohólico. Lo queman y utilizan como combustible para calentarse».

Redacción Mediterráneo

Faltan misas en ucraniano

La religión les ayuda en tiempos de incertidumbre para su pueblo. Pero en Castellón les faltan misas en ucraniano. «Somos creyentes y ortodoxos, lo necesitamos. Ya antes del conflicto bélico estuvimos averiguando para poder tener unas horas al mes en alguna iglesia de la provincia. Tenemos facilidades del Obispado de Castellón y del obispo ortodoxo de España y Portugal. Pero parece ser que falta otro ok por falta de sacerdotes ortodoxos ucranianos en la zona». Así que -añade Oksana- muchos se van a València, que está a solo 70 km., para fiestas grandes como Pascua o Navidad o para ritos como bodas o bautizos. Durante un tiempo hubo un sacerdote griego católico que hacía misas en la iglesia de San Nicolás -donde sí hay ortodoxas en rumano- y un tiempo se habilitó en un bajo una iglesia ortodoxa rusa».

El 24 de febrero se ha convocado una marcha en Castelló para pedir el fin de la invasión rusa

"Muchos llevan aquí tres años pero aún no hablan castellano"

Procurarse un medio de vida es otro desafío. «Casi todos tienen estudios superiores y desde el primer día intentaron homologar su diploma. Pero no es fácil y está la barrera posterior del idioma, al menos, se necesita un nivel medio, y apenas la mitad llega al A2-B1. Muchos llevan tres años y apenas hablan castellano. Van a la escuela de idiomas y a cursos pero les cuesta. Así que están abriendo negocios pequeños», explican desde Kalyna. Citan ejemplos, como los salones de belleza, «hay muchísimos» -por el culto a la belleza en Europa del Este-; transporte con coches de alta gama; cuatro tiendas de alimentos (en Castelló y Moncofa); o restaurantes con cocina ucraniana con rollos de col rellenos de arroz con carne o la sopa borscht de remolacha. Son espacio de reunión social y para conservar tradiciones, con talleres como el de decoración de huevos de Pascua con punzón y colorante.

Yuiilia Zozulia, al frente de un bar: Limonada. / Manolo Nebot Rochera

La generación del futuro: una población en ascenso

Vitalii Kucherenko es emprendedor y ha montado una empresa de mudanzas y reformas. / Mediterráneo

Los niños sí dominan ya el castellano, valenciano, etc. y los jóvenes ya empiezan a ir aquí a la universidad. «Hace un par de años los escolares iban a clase por la mañana y de tarde estudiaban on line en uno ucraniano, por si un día volvían. Ahora ya no», cuentan. La estadística refleja el ascenso constante de la población a cifras récord: de apenas 1.391 ucranianos en 2021 a 2.664 en el primer año del conflicto; y a finales del 2025, 4.547, récord. En el año 2022, un 63% eran mujeres (1.690) y el 37% (974), hombres; ahora, ellas son el 58% (2.649)-tras aumentar un 56% en tres años- y ellos 1.898 (42%) -se ha disparado más, un 95%-. El censo masculino supera al femenino entre los 0 y 19 años. La franja de edad con más población ucraniana en Castellón es la de 35 a 44 años; de más de 80 años, 42; y menores de edad, 647.