El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón

El sector ocupa en Castellón a 2.750 agricultores y 8.570 asalariados, un 28% menos que hace una década

Un agricultor conduce su tractor en su finca de cerezas. / Mediterráneo

Elena Aguilar

Castellón

El mercado laboral de Castellón lleva tiempo en estado de gracia. El 2025 acabó con 267.300 profesionales afiliados a la Seguridad Social y, pese al pinchazo del primer mes de este año (un retroceso que se repite enero tras enero), la realidad es que nunca como hasta ahora habían habido en la provincia tantas personas trabajando. Y pese a que los datos muestran a las claras el dinamismo económico de Castellón, no todos los sectores ganan empleados. El campo va a contracorriente y continúa con su particular viacrucis: cada vez pierde más trabajadores, tanto autónomos como temporeros.

Los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social revelan que la agricultura y la ganadería emplean en estos momentos en la provincia a 11.320 profesionales, de los que 2.750 son autónomos y el resto (8.570) cotizan en el SE Agrario, es decir, son profesionales por cuenta ajena que realizan labores agrarias. Hace justo un año quienes se dedicaban a este sector eran 505 más, un total de 11.825. O dicho de otra manera: en los últimos doce meses, Castellón ha perdido 100 agricultores profesionales y 405 asalariados.

La estadística muestra que cada vez hay menos manos que trabajan el campo y si se comparan las cifras de ahora con las de hace diez años, la diferencia todavía es más abismal. En 2016, el sector empleaba a cerca de 16.000 personas (3.242 autónomos y 12.583 asalariados), por lo que durante todo este periodo se ha perdido en Castellón el 28% del empleo.

A las organizaciones agrarias estás cifras no les sorprenden en nada y tanto la Unió Llauradora como AVA-Asaja llevan años alertando de la situación e insisten en reclamar medidas para mejorar la rentabilidad y atraer profesionales. «Los agricultores se van del campo porque no es rentable. Los mayores aguantan por apego a la tierra hasta que las fuerzas lo permiten, incluso a costa de destinar parte de la pensión. Y los jóvenes no quieren entrar en un negocio sacrificado y ruinoso, incluso hay tensiones familiares por el mantenimiento de los campos. Estamos entrando en un punto de no retorno, porque quien se va de la agricultura no vuelve», apuntaba hace tan solo unas semanas Cristóbal Aguado, presidente de AVA, tras presentar un informe que concluía que la Comunitat dejó de cultivar otras 3.548 hectáreas en 2025.

Sin rentabilidad no hay relevo

Tanto la Generalitat valenciana como el Gobierno han lanzado en los últimos meses propuestas para atraer a los jóvenes. La Conselleria de Agricultura ha puesto sobre la mesa 29 millones de euros para subvencionar a todos aquellos que quieran incorporarse al sector y Pedro Sánchez plantea destinar hasta 17.000 fincas rústicas públicas a productores jóvenes.

La Unió cree que estas iniciativas son «insuficientes» y apuesta por afrontar las causas de fondo que están expulsando a los jóvenes. «La falta de relevo es una consecuencia directa de la falta de rentabilidad, de unos mercados que no funcionan para los productores y de políticas que, lejos de proteger el modelo agrario europeo, lo debilitan», argumentan desde esta organización agraria.

