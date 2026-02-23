Castelló amanece cubierto de un espectacular y espeso banco de niebla

Castelló ha amanecido este lunes 23 de febrero bajo un denso banco de niebla que ha cubierto por completo la zona Este de la ciudad, dejando una estampa tan espectacular como complicada para la circulación.

La niebla, especialmente espesa a primera hora de la mañana, llegaba prácticamente hasta el nivel del suelo, ocultando edificios, calles y tramos de carretera. Desde las zonas más elevadas apenas se distinguían las cubiertas de algunas casas y farolas que sobresalían tímidamente entre el manto blanco.

Reducción de visibilidad

El fenómeno ha reducido notablemente la visibilidad en varios puntos, lo que ha obligado a extremar la precaución a los conductores que transitaban por la zona. A pesar de la densa niebla, el amanecer ha dejado una imagen llamativa, con el sol asomando sobre el horizonte y tiñendo de tonos anaranjados la bruma.

Este tipo de bancos de niebla suelen producirse en condiciones de alta humedad y estabilidad atmosférica, especialmente en jornadas frías y sin viento, como la registrada hoy en la capital de la Plana. A medida que ha avanzado la mañana, la niebla ha comenzado a disiparse progresivamente.