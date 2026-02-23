Castellón proyecta 2,4 viviendas de obra nueva al año por cada mil habitantes

Estrenar una vivienda y poder pagarla es hoy en día un lujo al alcance de muy pocos. Castellón saca al mercado pisos de obra nueva a cuenta gotas, más pequeños y más caros debido al alza de los costes (mano de obra, materiales, y ahora, también repercutirán las emisiones de CO2), todo ello unido a los impuestos inamovibles, que la patronal insiste en bajar. «Nos encantaría hacer vivienda más barata, porque es la que al final da más acceso. Pero últimamente es imposible», señala el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón, David Ruiz.

El ritmo de construcción (con 1.521 visados) se sitúa en 2,4 viviendas de obra nueva al año por cada mil habitantes en la provincia. La tasa ha subido estos años e incluso en 2025 se ha triplicado respecto a hace una década. La oferta crece pero es insuficiente.

Otro lote que se incorporará a largo plazo son los inmuebles en construcción «que se escriturarán en dos años y medio o tres, aunque un 50% ó 60% está vendido ya sobre plano». Durante 2025 se visaron 1.521 proyectos: una media de 2,4 viviendas nuevas iniciadas por cada mil habitantes. Es decir, por cada grupo de 1.000 personas (unas 400 familias, según el tamaño del hogar), se están entregando casi 2,5 casas nuevas al año.

¿Quién puede comprar nuevo?

Ruiz constató que «en Castellón sí van saliendo promociones nuevas, la obra nueva vive un buen momento y no solo en la capital. A las de Castelló se suman las del norte, en Peñíscola o Vinaròs. Además, hay compradores y su perfil es el de ciudadanos con trabajo estable».

1.069.000 euros De las promociones que se anuncian actualmente en los portales inmobiliarios llama la atención como una de las más caras, sino la más, un ático en una urbanización en Torre Bellver, en Orpesa. Su precio de mercado es de 1.069.000 euros. «Es una tipología unifamiliar, de alto estanding, con orientación mar y montaña, no es la tendencia general en obra nueva y probablemente esté enfocado a un comprador extranjero», indicaron desde Apecc.

El coste de emisiones del azulejo encarecerá aún más la vivienda

14/05/25. CASTELLON. FOTOS GRÚAS CONSTRUCCIÓN. Desde la rotonda del periódico a la del Palau de la Festa, en la parte izquierda de la ciudad se ve horizonte de grúas. Para hacer una foto. y también de obreros sin que se vea la empresa promotora. EDIFICIOS EN CONSTRUCCION. VIVIENDAS / Toni Losas / MED

Asimismo, reiteró la escalada de precios de los materiales, agravada, como ya publicó Mediterráneo, por la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), un impuesto europeo sobre la importación de materiales extracomunitarios para sufragar su impacto medioambiental. «En enero se notó por la subida del hormigón del 14-16%, más el coste de la mano de obra profesional por la escasez. Y ahora se va a añadir otro coste: el de las emisiones de C02 del azulejo, material que se emplea en la construcción de viviendas y repercute en un encarecimiento del precio final del inmueble», dijo.

En su opinión, la vivienda nueva en Castellón en este 2026 es entre un 10 y un 15% más cara, «aunque sigue influyendo la zona donde se ubica: no es igual Sensal que la carretera de l’Alcora».

Por citar un ejemplo de la radiografía actual del mercado inmobilario, consideró que «un piso en Castelló de 90 m2 hace un par de años podría estar a la venta por 250.000 euros; ahora posiblemente supere ya los 300.000 euros. El valor habrá aumentado de 2.500 a 3.000 euros el m2».

Cómo es esa vivienda nueva es otro factor que sea adapta a los tiempos y costes. «La superficie media ya hace años que se ha ido reduciendo. Antes un piso nuevo de tres habitaciones medía 90 m2 pero actualmente, aunque también tiene tres cuartos, estas se reparten en 77 m2, aunque con terrazas amplias; y optando por el modelo de cocina-comedor, y sin galería. De esas tres estancias siempre existe una de ellas cuya área es mínima y su uso limita, pues apenas cabe una mesa para el ordenador o la plancha», detalla.

Evolución reciente

El ritmo de edificación para cubrir la demanda habitacional en Castellón se ha acelerado, si se compara con la radiografía de un año atrás. Entonces, en el 2024, la ratio fue ligeramente inferior, medio punto menos, de 2 por cada mil; y echando la vista más atrás, en el 2017, se levantaban fincas de pisos respecto al padrón de entonces a un ritmo de 0,74 pisos nuevos por cada mil castellonenses. Históricamente, según los expertos, se considera que una tasa de tres a cuatro viviendas iniciadas por cada mil ciudadanos es el nivel óptimo para renovar el parque inmobiliario y absorber los nuevos hogares.

Un estoc en duda

El último dato oficial de estoc de vivienda nueva por vender en la provincia de Castellón, según los datos del Ministerio, apunta a 22.646 viviendas al cierre del 2024. Desde entonces al cierre del 2025 se han vendido 2.743; por lo que quedarían 19.903 disponibles, más las recién terminadas con certificado de fin de obra (en 2025 fueron 650; un 40% menos que en el 2024, con 1.094. Habrían entrado al mercado 1.744. El estoc quedaría en 21.648 viviendas nuevas, «pero es irreal, sigue sin actualizarse».