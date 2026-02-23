Los conductores de Castellón estallan: "Es horrible lo que se paga en gasolina"

La percepción de los conductores de Castellón es que gastan cada vez más en combustible. El consumo en toneladas y el pago en euros, durante el pasado año, ha marcado un nuevo techo en la provincia, después de que se han repostado 99.913 toneladas, lo que implica un coste de 149.276.480 millones de euros, un récord desde que hay registros.

Aunque el precio medio del combustible ha bajado durante el pasado año, los automovilistas perciben que han tenido que llenar más el depósito, por lo que han debido pagar más dinero para alimentar a su vehículo.

Es el caso de Iulian Andrei que usa el coche habitualmente para, por ejemplo, recoger a sus hijos del colegio o para ir al trabajo. En su experiencia persona, considera que "ha subido mucho el gasto". Añade que "creo que todos los notamos, aunque sea diesel. Al final, solo es meter y meter más gasolina".

Pepe Redón señala que el gasto de dinero en gasolina "es horrilble". / Kmy Ros

Además, considera que "en Castellón, no veo que baje el precio del combustible. Puede que esté un par de días igual el coste de la gasolina, pero siempre que hay un cambio, es para pagar más. Puede que suba un céntimo solo, pero la subida siempre es hacia arriba".

"Es horrible lo que se paga"

El empresario castellonense Pepe Redón piensa de manera similar. Este propietario de un restaurante en el Grau de Castelló, no duda en afirmar que "es horrible lo que se paga en gasolina". "Aunque el precio ha estado estabilizado y en España está más barata que en otros países, sigue siendo mucho dinero lo que cuesta llenar el depósito, tanto para los que tiene diesel como para los que tenemos gasolina".

En la actualidad, comenta que hace menos kilómetros por lo que "noto que gasto menos, pero también es porque el coche no lo utilizo tanto. Si lo hiciera como antes, el gasto sería en combustible sería exagerado".

Soraya Máñez ha percibido un descenso en el gasto desde que tiene coche de gasolina. / Kmy Ros

Por su parte, desde su condición de trabajador autónomo, Mario Coman afirma que "hago muchos kilómetros al día con mi furgoneta y sí que noto que debo echar más gasolina, lo que supone que gaste más dinero en llenar el depósito".

Marian señala que "se ha producido una subida de gasolina y gasoil. Pero, cuantos más kilómetros haces, hay más gasto, pero es lo que hay". Añade que "a ver si baja un poquito el precio y tenemos un respiro".

Como jubilado, Ignacio Bermejo comenta que "ahora cojo menos el coche y no me fijo tanto, pero sí que es verdad que está más caro el combustible". Apunta que es un problema para aquellos que deben conducir a diario.

Sin embargo, a pesar de que existe la opción de las estaciones de servicio de bajo coste, Ignacio prefiere no apostar por ellas. "El tipo de gasolina que ofrecen no es tan bueno y eso puede suponer problemas para la mecánica del automóvil. Por eso, prefiero no arriesgarme, aunque deba pagar un poco más por llenar el depósito".

"Parece que ha bajado un poco"

Por su parte, Soraya Máñez percibe que, desde que tiene un automóvil de gasolina, "parece que el precio ha bajado un poco". "El año pasado, cuando todavía tenía un vehículo diesel, sí que se notaba "el incremento en lo que gastaba en combustible". Además, apunta que "el precio se ha mantenido unas semanas y ahora ha bajado un poco. Lo hemos llegado a pagar más caro, en los últimos meses".

También asegura que "si puedo evitar las gasolineras de bajo coste, mejor porque el combustible no es de tan buena calidad. De esa manera, intento cuidar mi vehículo".

Alternativas

Los modelos de vehículos que los conductores provinciales utilizan están variando. Ese es el caso de Concha Sansegundo que conduce un coche de gas, que necesita mucha menos gasolina que un automóvil exclusivamente de gasolina.

"Nosotros hemos notado mucho el ahorro en lo que pagamos de gasolina. Ahora solo tenemos que llenar el depósito una vez cuando antes era tres. Es un cambio y creo que será una situación que, cada vez, irá a más", afirma.