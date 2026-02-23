La Diputación de Castellón refuerza al Consorcio de Bomberos: licita dos autobombas forestales pesadas contra los incendios

La Diputación de Castellón ha sacado a licitación la adquisición de dos vehículos de autobomba forestal pesada destinados al Consorcio Provincial de Bomberos, con una inversión total de 824.000 euros. La medida busca reforzar los medios materiales del servicio y mejorar la respuesta ante emergencias en el entorno rural y forestal de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha subrayado que la iniciativa forma parte del compromiso de modernización del parque móvil de emergencias. “Trabajamos cada día para que los bomberos cuenten con las herramientas, recursos y equipos necesarios para desempeñar su labor con seguridad y eficacia”, ha afirmado, destacando que la licitación de estos vehículos “refuerza nuestro compromiso con la modernización de los medios materiales”.

Refuerzo en una provincia con gran superficie forestal

La incorporación de estas dos autobombas forestales pesadas en Castellón permitirá mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios, así como las intervenciones de salvamento en terrenos de difícil acceso.

Barrachina ha incidido en la singularidad del territorio provincial al recordar que Castellón es “la segunda provincia más montañosa, con grandes superficies forestales”, lo que exige contar con medios adecuados para actuar con eficacia en cualquier punto. Según ha señalado, estos nuevos camiones garantizarán “una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia”.

Los vehículos serán camiones especializados en la lucha contra incendios y deberán cumplir las características técnicas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Inversión de 824.000 euros y ejecución en 15 meses

El presupuesto base de licitación asciende a 680.991,74 euros, a los que se suman 143.008,26 euros en concepto de IVA e impuestos, hasta alcanzar un total de 824.000 euros.

El diputado de Bomberos, David Vicente, ha detallado que el contrato incluye “el suministro de los dos chasis 4x4, el carrozado de los mismos, así como todo el equipamiento descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas”.

La duración del contrato será de 15 meses desde su formalización. Aunque la ejecución comenzará en 2026, la financiación se imputará al presupuesto del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón correspondiente al ejercicio 2027.

Vicente ha enmarcado esta adquisición dentro del compromiso del Gobierno Provincial de mejorar progresivamente el equipamiento del servicio, con el objetivo de optimizar la atención a las emergencias en los 135 municipios de la provincia.