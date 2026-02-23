Enxarxatec Cámara Castellón 2026 celebra su presentación oficial con 250 participantes y 60 equipos inscritos

Enxarxatec Cámara Castellón 2026 ha celebrado este lunes su presentación oficial en la sede de la Cámara de Comercio de Castellón, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras para dar inicio a la décima edición del encuentro tecnológico.

La jornada ha servido para poner en valor la consolidación del proyecto tras diez años impulsando la innovación y el talento joven en la provincia, así como para reafirmar el compromiso conjunto entre instituciones y empresas con el desarrollo tecnológico del territorio.

Diez años liderando la transformación digital en Castellón

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, ha destacado durante su intervención:

“Hoy es un día de evolución. Presentamos Enxarxatec, una iniciativa con una misión clara: liderar la transformación digital de Castellón y asegurar que el talento de nuestras nuevas generaciones sea el motor que mueva nuestra economía”.

Guillamón ha subrayado que, en el año en que la Cámara cumple 125 años, la institución ha querido actuar como puente entre el talento joven y la industria provincial.

“Queremos que la innovación no sea algo extraordinario, sino el día a día de nuestras empresas”, ha afirmado.

250 personas inscritas y 60 grupos participantes

Por su parte, el presidente de Enxarxatec Cámara Castellón 2026, José Bort, ha puesto el foco en el talento de las personas participantes, destacando especialmente la innovación de los equipos de primaria.

Actualmente, el encuentro tecnológico cuenta con 250 personas registradas distribuidas en 60 grupos, una cifra que podría seguir aumentando en las próximas semanas.

Apoyo institucional y empresarial al ecosistema innovador

El concejal del Ayuntamiento de Castellón, Francisco Cabañero, encargado de cerrar el acto, ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas:

“Iniciativas como esta ayudan a darle esperanza a las empresas de Castellón, para que conecten tanto instituciones, empresas, como con el talento. Desde el Ayuntamiento de Castellón siempre estaremos apoyando este tipo de iniciativas para que año tras año se vayan consolidando”.

También ha estado presente en el acto institucional el secretario general de la Cámara, Jesús Ramos.

Patrocinadores y entidades colaboradoras

Enxarxatec Cámara Castellón 2026 cuenta como patrocinadores con:

Cámara de Comercio de Castellón

Ayuntamiento de Castellón

NTT DATA

Nayar

Giditek

Estas entidades refuerzan su apuesta por la digitalización, la innovación y la conexión entre empresa y talento joven.

Además, colaboran en esta edición:

FUE-UJI

NDCS

Eventcase

Aeropuerto de Castellón

Su participación contribuye a fortalecer el ecosistema innovador de la provincia.

Presentación de retos y desarrollo de proyectos

Durante esta semana se realizarán las presentaciones oficiales de los retos planteados por las empresas participantes. A partir de ese momento, comenzará el desarrollo de los proyectos por parte de los equipos inscritos, que trabajarán en soluciones innovadoras con el acompañamiento de mentores y profesionales del sector.